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Общество
12.06.2018
Евгений Федоров
Портал Relax.by удалил хвалебную статью о ресторане в Куропатах

«Уважая чувства и позицию наших читателей», – так прокомментировал свое решение один из руководителей интернет-ресурса.

Скандал разгорелся после того, как на сайте появилась статья, посвященная ресторану «Поедем, поедим», который недавно открылся в Куропатах.

В тексте подробно описывались преимущества заведения – а именно, его «экологичный интерьер и домашняя кухня», что вызвало возмущение активистов, которые в июне начали акцию по бойкоту ресторана.

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Получив множество гневных комментариев от пользователей Фейсбука, руководство портала решило удалить статью о ресторане:

– Статья была бесплатной и, как и обычно, нейтрально описывала новый ресторан: его интерьер, кухню, особенности концепции. Мы предполагали, что читатели самостоятельно примут решение, стоит ли посещать заведение.

Вместе с тем, мы не можем не заметить, что даже в таком формате материал задел чувства некоторых наших читателей, посчитавших недопустимым открытие заведения в непосредственной близости от Куропат, места массовых расстрелов белорусов в межвоенный период…

Уважая чувства и позицию наших читателей, мы приняли решение удалить материал с сайта, – написал в социальной сети операционный директор компании ARTOX, владеющей интернет-ресурсом, Александр Стельмах.

Слова топ-менеджера процитировал известный блогер Антон Мотолько. Он поддержал такое решение, отметив, что после этого «продолжает верить в людей».

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