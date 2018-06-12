В Минске судят чиновников за взятки деньгами, духами и коньяком

Фигуранты – начальник Транспортной инспекции и сотрудник Госконтроля, которые до сих пор не уволены.

Как сообщает TUT.BY, в суде Фрунзенского района Минска рассматривается уголовное дело, в котором в качестве обвиняемых проходят действующие чиновники.

В частности, главу Транспортной инспекции Минтранса Леонида Лемеша обвиняют в неоднократном получении взяток. А сотрудника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Николая Журавлева – в мошенничестве, подстрекательстве и пособничестве в даче взятки.

По версии следствия, сотрудник Транспортной инспекции брал взятки не только деньгами. Например, в списке подарков, которые якобы получал чиновник за оказание некоторых услуг, значится набор из коньяка за 30 рублей, духи за 70 рублей, календарь за 7 рублей, а также ручка за 1 рубль и два подарочных пакета.

Помимо этого чиновнику предположительно передавались суммы от 20 до 200 долларов в виде взяток за выдачу разрешений на проезд большегрузных автомобилей.

Второй фигурант дела – сотрудник Комитета госконтроля – якобы занимался вынуждением транспортных компаний к получению соответствующих разрешений.

На данный момент оба фигуранта свою вину полностью отрицают.