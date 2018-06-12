Отдаст ли Лукашенко лавры борца с коррупцией судьям

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Нужен ли в Беларуси антикоррупционный суд?

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде». В Беларуси едва ли не ежедневно появляется информация о задержаниях спецслужбами чиновников самого высокого ранга и иных управленцев по обвинению в коррупции. Борьба с этим пагубным явлением длится десятилетия, но видимого результата не дает. Может, и Беларуси стоит последовать путем Украины?

Судья Конституционного суда Республики Беларусь первого созыва профессор Михаил Пастухов полагает, что это было бы целесообразно, поскольку создает дополнительные гарантии независимости судов, которые будут специализироваться на такого рода делах.

— Ведь наши суды, хотя и объявляются по закону независимыми, однако очень чувствительны к тому, кого они судят – то ли это простой гражданин, бизнесмен, как например, Александр Кнырович, которого сейчас будут дальше судить в закрытом судебном заседании, или это бывший госчиновник, — считает доктор юридических наук. 

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