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12.06.2018
Детские площадки, которые точно понравятся вашему ребенку

С наступлением теплых деньков хочется еще больше времени проводить на свежем воздухе вместе с детьми. Но заботливые родители подтвердят, что отдых для ребенка должен быть не только активным, но и полезным.

И если в выходные еще находятся силы на поездки всей семьей в какое-нибудь интересное место с насыщенной программой, то в будни на это просто не остается времени. И все надежды мы возлагаем на детские площадки возле дома. Вот только разнообразие и качество инвентаря зачастую оставляет желать лучшего.

Где найти и купить в Минске детские площадки, которые будут интересны детям и которые каждый родитель захочет установить для своего ребенка без опасений за его здоровье?

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Решение есть – детские площадки VikingWood

С проблемой отсутствия оптимальных предложений в Минске и не только сталкиваются практически все родители, которые хотят оформить полноценную детскую площадку для своих детей. Выбор доступных уличных комплексов, мягко говоря, ограничен, не всегда устраивает материал и набор элементов. А если заказать понравившиеся позиции из соседних стран, возникают дополнительные сложности: вопросы с доставкой и гарантией и значительное увеличение стоимости товара. Но если существующее положение вещей не устраивает и есть четкое представление, как это должно выглядеть и работать, можно взять инициативу в свои руки и реализовать задуманное. Тем более если дело касается своих детей. Так и поступил основатель бренда VikingWood.

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Достойные варианты, которые отвечали бы всем требованиям, так и не нашлись. Поэтому было решено собственными силами сконструировать детский игровой мини-городок – из проверенных и экологичных материалов, с необходимым комплектом элементов для разного возраста. Про надежность креплений и всей конструкции в целом можно не говорить – создавалось ведь для собственных детей. Получилось очень качественно и относительно недорого. Реализованный проект оценили и окружающие, и постепенно частные заказы переросли в бизнес.

Из чего производят детские площадки VikingWood

Изготавливают площадки из клееного бруса собственного производства. Закупают материал в проверенной белорусской компании, которая занимается строительством деревянных домов более 18 лет. Производят клееный брус на новейшем оборудовании, процессу изготовления предшествует тщательная подготовка: древесину отшлифовывают, удаляют малейшие дефекты. Благодаря жесткому контролю на всех технологических этапах исключаются любые деформации бруса в процессе эксплуатации. Экологичность подтверждается международными сертификатами. В результате для создания игровых комплексов используется материал европейского качества, но по низкой цене, т.к.  производится он в Беларуси.

Элементы и аксессуары, которыми укомплектовывают детские площадки VikingWood, закупают в Бельгии, Польше, России. Основные требования – это экологичность и безопасность. Вся продукция сертифицирована и проверена на практике, поэтому сомнений в качестве не возникает.

Изначально главная цель заключалась в создании игрового комплекса с разнообразными снарядами, чтобы дети независимо от возраста могли полноценно проводить здесь время. При этом важно было использовать добротный и надежный материал, чтобы не сомневаться в безопасности ребенка. Все это успешно реализовано, и детские площадки из клееного бруса оценили не только в Минске и других белорусских городах, но и в России.

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Чем привлекательны детские площадки VikingWood

1. Игровой комплекс, который будет интересен именно вашему ребенку. Заказать можно абсолютно любой комплекс – с учетом возраста ребенка, под определенный бюджет и т.д. К примеру, цены на детские горки зависят от материала, конструктивных особенностей и фирмы-производителя. Купить можно уже реализованный проект или заказать совершенно новый вариант. Разработанные эскизы можно увидеть заранее – до момента производства площадки разрабатывается 3D-макет.

2. Разнообразие вариаций. Для комплектации площадки предлагают разнообразные скаты, горки, качели, арки, гимнастические атрибуты, канатную дорогу, баскетбольные кольца, боксерские груши, игровые элементы и многое другое. Доступны любые варианты – от небольшой площадки до внушительного детского городка с настоящими крепостями.

3. Безопасные и надежные конструкции. Для сборки используют экологичные и проверенные комплектующие, для основы предлагают деревянное или резиновое покрытие. Благодаря этому исключается вероятность травмирования детей.

4. Невысокие цены. Основную часть комплекса изготавливают исключительно из материалов белорусского производства, собирают площадку собственными силами, без посредников. За счет всех этих факторов существенно снижается итоговая стоимость.

Детские площадки VikingWood – это идеальное соотношение цены и качества. Поэтому экспериментируйте вместе со своим ребенком и воплощайте фантазии в жизнь.

 
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