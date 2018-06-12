Шендерович: «Это — про свободу, которую нельзя симулировать»

Известный публицист – о том, как Роберт де Ниро послал президента «на три буквы». И при чем здесь Сочи.

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«Многие обратили внимание на биологическую разницу реакций в зале — во время де нировского «fuck Trumр» и кинотавровского заявления о Сенцове и Серебренникове, — комментирует Виктор Шендерович у себя в Facebook. — И то, и другое заявление было антиправительственным. Де нировское — за гранью фола, «кинотавровское» — очень и очень корректное, без малейшего намека на персональный выпад.

Американский зал взорвался овацией. На большинстве лиц в «кинотавровском» зале (кинофестиваль проходит в Сочи, — С.) ясно читались напряжение и тревога о том, чтобы не сойти за соучастников демарша. В воздухе витало классическое «кто организовал вставание?» — и о вставании не было и речи. Даже похлопать многие умудрились беззвучно, как бы проветривая ладони…

Это — не про Трампа и не про Путина (их можно fuck или like в зависимости от политических убежданий, на здоровье).

Это — про свободу, которую «нельзя симулировать» (Станислав Ежи Лец, разумеется)».