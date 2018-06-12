Фотожабы: «Ну что, зарплату по 500 видел?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Романчук: «Страдает репутация власти. Мол, в Беларуси бизнесмены могут «купить» любые бумажки»

Почему в молочных войнах «нужно брать россиян на измор»

Заяц — о российской стороне: результаты исследований нашей продукции «может быть, и подтасовываются»

Пять причин, чтобы женщины выходили на пенсию наравне с мужчинами

Накануне писали, что первая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдёт без посторонних

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: «Это почти как последний сезон «Игры престолов». Рисунок дня

Четыре версии происходящего на саммите G7

Они-таки встретились! Почему встреча президента США и лидера КНДР «историческая» независимо от фактических результатов

В Telegram шутят: твое лицо, когда пришел на ковер к начальству и прогуливаешься с друзьями по парку

Предыдущий выпуск:

Трактор сына маминой подруги