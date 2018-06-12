Как Лукашенко поздравил Путина с Днем России

От имени белорусского народа и себя лично.

«Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах.

Убежден, что совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества», поздравил Александр Лукашенко российского коллегу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Беларуси отметил, что проводимый руководством России стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку граждан.