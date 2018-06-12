Саммит, в который не верили

Почему встреча президента США и лидера КНДР «историческая» независимо от фактических результатов.

Впервые за 70 лет взаимной враждебности главы двух стран обсуждали с глазу на глаз, а затем в составе делегаций вопрос ядерного разоружения на Корейском полуострове в обмен на снятие санкций и предоставление гарантий безопасности Северной Кореи. За ним следили в Южной Корее и Японии, Китае и России, во всем мире и до последней минуты не верили, что это возможно.

Встречу в Сингапуре американская пресса сравнивает и с визитом в Китай президента Ричарда Никсона, его переговорами с председателем Мао в 1972 г., положившими начало мощным экономическим связям двух стран и со встречей Роналда Рейгана и Михаила Горбачева в 1988 г. в Рейкьявике, ознаменовавшей поворот от «холодной войны» к «новому мышлению» и «разрядке».

Нервный срыв

10 мая американский президент впервые объявил о готовящейся встрече. Переговоры по поводу проведения «исторического саммита» США и КНДР велись с начала апреля, Северная Корея выполнила некоторые условия, в частности освободила из тюрьмы троих граждан США. А главное — на встрече глав Севера и Юга Кореи Ким Чен Ын объявил о готовности его страны пойти на ядерное разоружение и нормализацию отношений с Сеулом. Военный конфликт «двух Корей» в 1953 году закончился перемирием, но мирный договор так и не был подписан.

Но 24 мая Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном из-за «враждебных заявлений» со стороны Пхеньяна, хотя за несколько часов до этого власти КНДР в качестве «жеста доброй воли» в присутствии зарубежных корреспондентов провели взрыв своего полигона ядерных испытаний Пхунгери. Белый дом возмутило заявление замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи (она приехала в Сингапур в составе делегации КНДР), назвавшей глупыми слова вице-президента США Майкла Пенса, допустившего реализацию «ливийского сценария» в отношениях между двумя странами.

Встреча двух лидеров не состоится, пока «северокорейский режим не изменит тон риторики», предупредили тогда в Белом доме. А это займет недели, если не месяцы, предсказывал глава американской дипломатии Майк Помпео.

Однако саммит совершенно неожиданно был «реанимирован» после визита в Белый дом 1 июня специального посланника Ким Чен Ына, бывшего главы разведки КНДР, а ныне вице-председателя правящей Трудовой партии Кореи Ким Йон Чола, доставившего Трампу личное послание главы Северной Кореи.

«Замечательное, очень теплое письмо», объявил журналистам Трамп, а потом признался, что «он его даже не читал».

Накануне визита президент сделал еще несколько эпатирующих профессионалов-дипломатов и прессу признаний: успех саммита будет зависеть от того, удастся ли им с Кимом-третим установить позитивный личный контакт, а это произойдет в первые секунды встречи. Настроен ли серьезно лидер КНДР, Трампу также станет ясно уже в первые секунды.

Президент США особо не готовился к переговорам, полагаясь на импровизацию и личный контакт со своим визави. Саммит может стать удачей, а может наоборот, философски заметил 45-ый президент США.

Американский президент «заставил главу Северной Кореи униженно просить» о проведении саммита в Сингапуре, заявил адвокат Трампа Руди Джулиани. «Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить, тогда мы отменили саммит. После этого Ким Чен Ын встал на колени и начал умолять о встрече. Это именно та позиция, в которую ему следует стоять», цитирует юриста президента газета The Wall Street Journal.

Кто кому уступил в реальности: мнения могут быть разные, однако здешние СМИ, не симпатизирующие Трампу, отмечают, что сам факт проведения саммита в гостинице «Капелла» на курортном острове Сентоса станет безусловным успехом для обоих лидеров.

Сфотографировавшись в рукопожатии с президентом США, Ким Чен Ын окончательно перестанет слыть «мировым изгоем» (с ними президенты США просто не встречаются).

Встретившись с Кимом, Трамп достиг того, чего не смогли его предшественники: Клинтон, Буш-младший и Обама. Еще два месяца тому назад оба лидерами угрожали бомбами, Трамп писал в твиттере, что «его бомба больше».

Ядерное разоружение Северной Кореи в обмен на финансовую помощь и снятие санкций, а также начало вывода американских вооруженных сил с юга полуострова — проблемы, которые невозможно решить в течение одного дня переговоров. Тем более, что два лидера впервые увидели друг друга воочию. В данном случае — форма важнее содержания. Важно, что процесс, как говорится, «пошел».

Первая встреча

Первые в истории переговоры лидеров США и КНДР начались встречей с глазу на глаз в присутствии только переводчиков, продлившейся чуть больше сорока минут . Затем к ним присоединились члены двух делегаций, а потом состоялся рабочий завтрак в еще более расширенном составе. В состав американской делегации вошли госсекретарь Майк Помпео, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, а также специалисты по Азии, участвовашие в подготовке саммита: посол США на Филиппинах Сум Ким и старший директор по проблемам азиатского региона в Совете национальной безопасности Мэтт Поттингер.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп в Сингапуре

Американские журналисты, не располагая информацией о ходе переговоров, в первые часы саммита обсуждали «язык тел». Их выводы: Трамп был вежлив и предельно аккуратен, несколько раз клал руку на плечо и спину Ким Чен Ына, подчеркивая близость и направляя собеседника вперед к залу переговоров, как будто он выступал в роли хозяина саммита.

Во всяком случае, американская пресса отметила, что не было ни фамильярного «стряхивания пылинок с пиджака» — того, что американский президент позволил себе на встрече в Белом доме с французским коллегой Макроном, ни цепкого сверхдолгого рукопожатия с японским премьером Абэ — жестов, которые в данном случаае, наверное, могли бы убить саммит в зародыше. Помимо громадных различий в политических взглядах собеседников разделяет разница менталитетов: «Запад есть Запад, Восток есть Восток».

На короткой протокольной съемке перед началом переговоров Трамп заявил журналистам: «Это честь для меня. У нас будут отличные отношения». Ким Чен Ын кивал головой и объявил: «Мы приехали сюда после преодоления всех препятствий. Эта встреча— прелюдия к миру».

Мы будем сотрудничать, обещали лидеры двух стран перед началом встречи в рабочих группах. Скептики и реалисты немедленно напомнили: дьявол таится в деталях. Как будет проходить процесс инспекционной проверки ядерного разоружения КНДР, как Вашингтон будет гарантировать безопасность Северной Кореи — на многочисленные вопросы пока ответов нет.

Любовь к баскетболу

В Сингапур приехал американский «посол доброй воли» (так он сам себя называет) экс-звезда НБА Деннис Родман. Известна любовь к американскому профессиональному баскетболу лидера КНДР. Родман пять раз посещал Северную Корею и в прошлом году подарил министру спорта этой страны книгу Дональда Трампа «Искусство заключать сделки».

Бывшая звезда баскетбола, прославившаяся эксцентричными поступками (в Сингапур Родман заявился в майке канадской компании-спонсора криптовалюты для легализованной марихуаны), назвал нынешнего президента «величайшим переговорщиком в истории».

В интервью американскому телевидению после начала встречи двух лидеров Родман даже расплакался, пожаловавшись на то, что администрация Обамы не оценила его попыток мирного посредничества и осудила за поездки в Северную Корею и встречу с Ким Чен Ыном, видя в этом только нарушение режима санкций, а по возвращении в США, бывшую звезду НБА ждали «многочисленные звонки и письма с угрозами».

А у Трампа — свои отношения с НБА. В прошлом году президент отозвал приглашение в Белый дом для клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорс», которое он отправил команде после победы в минувшем чемпионате. Причина — критика президента спортсменами. В отличие от Родмана, многие действующие звезды НБА открыто поддерживали Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки и выступали против Трампа в своих соцсетях.

Кстати, новоявленным обладателям Кубка Стэнли — хоккейной команде «Вашингтон Кэпиталс» отказ президента не грозит. Как известно, кумир столичных болельщиков и капитан команды Александр Овечкин у себя в стране является инициатором агитационного движения Putin Team. Здесь пишут, что на будущем торжественном приеме хоккеистов в Белом доме фамилии двух президентов опять возникнут в одном контексте.

В канун саммита представители Северной Кореи высказал желание открыть страну для американских инвестиций. А начать предполагают с открытия сети Макдональдс. Как в СССР, когда начались перестройка и гласность.

Предварительные итоги

Как заявил один из чиновников Белого дома, конечной целью переговорного процесса должно стать вычеркивание словосочетания «ядерная угроза КНДР» из списка угроз национальной безопасности США.

После получения письма Ким Чен Ына 1 июня президент Дональд Трамп перестал говорить о «максимальном давлении» на северокорейский режим и угрожать «санкциями, которых еще мир не видел». Новый стиль внешней политики США, привнесенный Трампом из бизнеса (здесь уже упоминалась книга «Искусство заключать сделки»): вначале максимальное давление, а потом небольшое отступление и начало торга — пока не принес особых дивидентов, отмечают оппоненты президента.

Участие Трампа в саммите «большой семерки» закончилось тем, что саммит в Канаде называют «самым неудачным в истории», глава Белого дома отказался подписывать итоговое коммюнике, а хозяина встречи — канадского премьера Джастина Трюдо обвинил во лжи и назвал его высказывания «очень непорядочными и нерешительными».

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