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12.06.2018
Газета.Ru
«Хон Гиль Дон», кимчи и еще пять самых интересных фактов о Северной Корее

К этой стране всем мире — отношение неоднозначное, хотя в последние годы там происходят медленные перемены. Но все же у КНДР есть свой стиль.

Фильм «Хон Гиль Дон»

Во времена СССР КНДР производила десятки художественных фильмов, которые мало привлекали широкого зрителя из-за многочисленных пропагандистских штампов. Однако были и исключения из правил — в начале 80-х чемпионом советского проката стал приключенческий фильм «Хон Гиль Дон».

История народного героя, вступающего в схватку со злодеями, покорила советских мальчишек, которые изучали по фильму приемы тхэквондо.

В основе картины лежит средневековый корейский роман «Сказание о Хон Гильдоне», популярных в обеих Кореях. В Южной Корее, куда фильм попал контрабандой, он также пользовался популярностью. «Хон Гиль Дон» 1986 года и сейчас популярен в сети и часто встречается в поисковых системах в сочетании со словами «смотреть бесплатно в хорошем качестве».

«Хорошая прелюдия к миру»: Дональд показал Киму своего «Зверя»

«Корея сегодня»

У поколения, жившего в СССР, «поп-культура» КНДР больше всего ассоциируется с журналом: «Корея сегодня», — пропагандистским изданием, которое выходило на английском, французском и русском языках. Напечатанный на отличной бумаге, он демонстрировал прекрасные виды корейской природы, а печатавшиеся в нем репортажи о буднях КНДР часто вызывали смех.

Все дело в том, что переводы для журнала были выполнены людьми, которые не слишком хорошо владели русским языком, отчего статьи о буднях лидеров страны выглядели комично:

«Справедливые и свободолюбивые народы всего мира считают идеи чучхе самым прекрасным, самым благоухающим цветком. Только враги народных масс не считают идеи чучхе цветком», — писало издание.

Нельзя и забыть о том, что пропагандистский эффект журнала был отмечен в знаменитой песне Егора Летова «Все идет по плану»: «Я купил журнал «Корея» — там тоже хорошо. Там товарищ Ким Ир Сен там тоже, что у нас». Благодаря этому, о существовании этого журнала помнят до сих пор те, кто и сейчас разучивает гитарные аккорды этой песни.

Френч Ким Чен Ына

Несмотря на то, что пару раз руководитель КНДР появлялся на публике в европейском костюме, подобно отцу и деду, он предпочитает носить френч, похожий на тот, что носил председатель Мао.

В КНР этот вид пиджака с воротником-стоечкой и карманами на обеих сторонах называли «одежда Чжуншань» в честь псевдонима основателя националистической партии «Гоминьдан» Сунь Ятсена. Он сделал френч элементом одежды военных и гражданских чиновников.

Бегущие охранники Ким Чен Ына — кто они?

Вожди и капуста

Как и каждый кореец, Ким Чен Ын употребляет традиционное корейское блюдо кимчи — это острая соленая капуста, приправленная красным перцем, зеленым луком и луковым соком. Кроме этого, при приготовлении используются кольраби, редис, огурцы и баклажаны.

Это блюдо в Корее считается основным и многие корейцы считают, что это блюдо очень полезно для здоровья и помогает от простуды, а также эффективно от похмелья.

Электровоз вождя

Несмотря на то, что в подростковом возрасте Ким Чен Ын жил в Швейцарии, поездка в Сингапур будет для Кима первым за последнее время путешествием на дальнее расстояние. Туда он, скорее всего, полетит самолетом, хотя для поездок он, как и его отец, предпочитает поезд.

Поезд Ким Чен Ына из 17 вагонов, он хорошо защищен броней, окрашен в зеленый цвет, и в нем есть все, что необходимо для комфортабельного отдыха, включая фиолетового цвета диваны.

Сам локомотив — это советский электровоз ТЭП-70БС: такие начали производить в 1973 году на Коломенском заводе.

Лепестки «Кимченирии»

Если вы никогда не бывали в КНДР, но хотите приобщиться к местному образу жизни, для этого не обязательно становиться апологетом идей чучхе. Можно взять и вырастить дома орхидею сорта «Кимирсения», которая получила свое имя в честь основателя КНДР Ким Ир Сена.

Этот цветок — гибридный сорт орхидеи красного цвета, он считается национальным символом КНДР.

Кроме «Кимирсении», есть еще и «Кимченирия», которая получила название уже в честь сына Ким Ир Сена — Ким Чен Ира. «Кимченирия», в свою очередь, — это бегония с ярко-красными соцветиями. А вот «Кимченынии» пока не существует, нынешний лидер Северной Кореи пока не обзавелся своим цветком.

Девушки-регулировщицы

Сотрудницы дорожной полиции с внешностью манекенщиц, которые патрулируют улицы Пхеньяна, давно стали визитной карточкой города. Их, в отличие от многих других «объектов», не запрещается фотографировать, и их изображения часто украшают альбомы туристов.

Девушки выходят на службу либо в темной, либо белой форме, взмахивая жезлом, словно палочкой дирижера.

Смена «караула» происходит так: к стоящей на посту девушке подходит ее коллега, они приветствуют друг друга по-военному, и одна из них, чеканя шаг, покидает пост. Работа это тяжелая, и в 26 лет регулировщицы уходят со службы, чтобы найти себе более спокойное занятие.

 
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