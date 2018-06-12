Данные Нацбанка: белорусы продолжают массово сдавать валюту

Уже больше двух лет подряд население сдает больше валюты, чем покупает.

Согласно свежей статистике Нацбанка, в мае население Беларуси увеличило чистую продажу валюты на 18% – почти до 235 млн долларов.

При этом с начала года белорусы сдали валюты на 863,9 млн долларов больше, чем купили.

Отметим, что такая тенденция продолжается уже 28-й месяц подряд. Всего же, начиная с 2016 года, население продало «чистыми» более 5,5 миллиардов долларов!

По мнению экспертов, такая тенденция положительно влияет на стабильность белорусского рубля, однако в то же время свидетельствует о проедании валютных сбережений населения на фоне растущих цен и невысоких зарплат.