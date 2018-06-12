Белорус, ставший дальнобойщиком в США: «Здесь нет особой касты — чиновников»

Вадим уехал в США четырнадцать лет назад вместе с женой и детьми. Эмигрировал вслед за ранее уехавшим отцом и другими родственниками.

Он рассказывает про американскую мечту, свой YouTube-канал, на который подписано больше 40 000 человек, и о работе дальнобойщика в стране безграничных просторов.

«Да, они смеются»

В первые часы после приезда стало понятно, что я попал в совершенно другой мир. До этого я много раз был за границей, ездил дальнобойщиком по Европе, но это не то. Дело даже не в стандартных вещах: какие машины-магазины. Хотя мы уезжали в 2003 году и у нас такого изобилия не было.

Первое, что очень поразило — в Штатах живут очень приветливые люди. Мне даже сначала казалось, что все надо мной прикалываются: они постоянно улыбаются, здороваются, извиняются, если даже слегка тебя задели, спрашивают: «Как дела?». Это так здорово!

Мы поселились в северном штате Миннесота, он недалеко от Канады, в городе Миннеаполисе. Этот штат занимает третье место среди штатов США по уровню жизни. В штате существует очень много социальных программ, особенно для детей. Жизнь в Миннесоте совсем недорогая, в отличие, например, от Калифорнии или Нью-Йорка. Зарплата в этих штатах примерно процентов на 10−20 выше, но вот цены могут быть выше в два раза по сравнению с Миннесотой.

Климат здесь похож на белорусский — четыре сезона. Летом до +30 градусов, а вот зимы более снежные и суровые — до минус 30. На дорогах никогда нет гололеда, потому что их обрабатывают специальными составами, и ездить очень сухо и комфортно.

В Миннеаполисе очень красивая архитектура и современные небоскребы, и старый центр города — даун-таун: библиотеки, костелы, здание сената, где с балкона можно понаблюдать за его работой, и Капитолий. Ну и, конечно, знаменитая скульптура: гигантская ложка с вишней — визитная карточка города и штата.

«Ландан из зе кэпитал»

Я переезжал со знанием английского на уровне: «Ландан из зе кэпитал оф Грейт Британ», и таких, как я, здесь немало. Государство помогает решить эту проблему так: официально я имел право не устраиваться на работу, а пойти учить язык. Для этого нужно встать на специальный учет, мне бы назначили пособие около 700 долларов, помогали бы оплачивать жилье — еще порядка 300 долларов. Вот так год-два-три можно просто ходить в языковую школу.

Но решил поступить иначе. Нигде не работал только первый месяц-полтора, пока шло оформление документов и разрешения на работу. Потом пошел на стройку. Правда, в российскую компанию, где с изучением языка не продвинулся — все говорили только по-русски. Но параллельно работе я сдал экзамен на дальнобойщика. Спустя два года устроился водителем в международную компанию. Вот тогда уже за 8 месяцев я выучил язык. Было дико сложно, но я справился. Теперь у меня собственная компания, два трака, на которых я езжу по всей стране и работаю на себя.

Американцы не строят заборы

После приезда мы какое-то время жили с родственниками. Как только я устроился на работу — сразу же сняли с женой отдельные апартаменты. Я зарабатывал около 2000 долларов в месяц, на старте мне платили 14 долларов в час. Конечно, мы смогли позволить себе отдельную квартиру с тремя спальнями (это как четырехкомнатная по нашему, зал тут никто за комнату не считает) за 850 долларов в месяц. Это уже вместе с коммуналкой.

Для меня арендные дома были настоящим открытием: все очень чисто и аккуратно, везде лежат ковры и стоят цветы. Оказалось, что у каждого такого дома есть владелец, который следит за чистотой и порядком. Сейчас наша семья выросла, и мы снимаем дом за 1500 долларов в месяц. В США не парятся с покупкой жилья, не передают «однушки» и «двушки» следующим поколениям. Никто не спешит привязывать себя к собственным квадратам и многолетней ипотеке. Чаще предпочитают снимать дом, а не покупать его.

Здесь не собирают деньги на ремонт класса и подарок школе

У меня четверо детей. Поэтому, естественно, я столкнулся с местной системой образования. В США дети учатся с 1-го по 11-й класс в одной школе. С 1-го по 4-й или 5-й класс — начальная школа, потом средняя — до 8-го класса, а с 9-го по 12-й класс — старшая школа.

Мне нравятся родительские собрания, которые тут проходят. Это не так, как в моем детстве, когда классная отчитывала перед отцом и матерью и заодно перед всеми остальными родителями. Назначается отдельное время, ты приходишь, беседуешь с учителем, тебе показывают оценки ребенка, говорят, где и что нужно поправить. Никаких высказываний в духе «ваш ребенок тормоз необучаемый, все плохо». Учителя с большим уважением говорят о своих учениках. Ну и ученики об учителях соответственно. Учебная программа в начальной и средней школе, как мне кажется, здесь гораздо проще, чем у нас. А вот в старших классах и потом в колледже учиться сложно.

Сын за рулем

Парковка для учащихся

В школу детей возит специальный автобус, но только младших, все старшеклассники (в том числе мой сын) приезжают на машинах, потому что права можно получать с 16 лет.

Школы бесплатные, и на ремонт школы, подарки, учебники я никогда не сдавал деньги. Единственное исключение, наверное, когда дети едут на экскурсии — родители скидываются по паре долларов на автобус.

Детские садики здесь платные — 300 долларов в неделю. Это, наверное, потому что здесь нет государственных садиков — только частные. Но если папа и мама работают и получают 6−7 тысяч в месяц, то им выгодно отвести ребенка в сад. Они могут заплатить такие деньги.

Прооперировали грыжу и через час отправили домой

В США есть государственные клиники, услугами которых ты можешь пользоваться абсолютно бесплатно, если зарабатываешь 3000 долларов в месяц. Если чуть больше — то уже платишь какой-то процент от заработков: например, 50 долларов ежемесячно.

Нет никаких очередей: записался в поликлинике к специалисту и пошел в ровно назначенное время. Под кабинетом в ожидании никто не сидит. Если что-то случилось непредвиденное, тебе стало плохо ночью — едешь в больницу, в отделение скорой помощи, где тебе ее окажут. Там может быть небольшая живая очередь, но все проходит довольно быстро.

Когда я пошел получать справку для вождения автомобиля, морально готовился потратить кучу времени и нервов, как в нашей поликлинике. Но вся процедура заняла у меня 15 минут, представляете? Один и тот же врач померил давление, вес, зрение, я сдал мочу (на наличие наркотиков) — и через 15 минут мне отдали справку.

Палата

Мне нужно было удалить грыжу, я приехал за час до операции. Подписал согласие. Несколько раз спросили: знаю ли я, что со мной будут делать? Потом выдали халат, отвезли на каталке в операционную, надели маску — и я проснулся через час. Потом меня осмотрел доктор, дал воды и несколько таблеток. Еще минут 40 я полежал в постели, а потом меня выписали.

Так же было и с родами. Я побывал на двух последних родах своей жены. Никаких бахил, никаких халатов, просто куртку снял и на крючок в палате повесил. Стоял возле головы жены — нижнюю часть ее тела закрыли специальной ширмой. Ребенок родился, мгновенно грязное белье убрали, ребенка помыли, одинаковые браслеты ему, мне и жене на руку надели и ушли, а через сутки выписали. Мне иногда кажется, что в местной медицине, наверное, все слишком уж просто. Чересчур. Но с другой стороны — все живы, все здоровы, все отлично.

Обед на семью из 6 человек за 70 долларов

В соотношении «зарплата — цена», здесь, в принципе, все дешево. Хлеб у нас стоит 70 центов, у вас такой же — доллар. Но у нас зарплата средняя 3000, а у вас — 1000 в лучшем случае.

Еда в кафе очень доступная. Мы часто ходим всей семьей в кафе-буфеты, где платишь фиксированную цену и берешь сколько хочешь еды. 9 долларов по будням и 14 по выходным. По выходным дороже, потому что в меню обязательно будут крабы и гигантские лобстеры. Счет на нашу семью получится 70−80 долларов. А если пойдем в ресторан уровнем повыше — 150 долларов на семью из 6 человек. Так как я теперь зарабатываю 7−9 тысяч долларов в месяц, то для меня такие походы совсем не разорительны.

Алкоголь продается далеко не везде, только в специализированных магазинах — Lieker store — таких в городе очень много. Работают до 23 часов, дальше нигде спиртное не продают. Бутылка водки стоит от полутора до пяти долларов, вино от семи до десяти долларов за бутылку, какой-нибудь хороший ром может потянуть и на 40 долларов.

Одежда здесь вообще очень дешевая, и не только в обычных магазинах, где майка за 3, а джинсы за 5 долларов. Хорошие бренды, например HUGO BOSS, отправляют нераспроданные вещи в аутлеты. Сейчас, например, бешеные скидки на зимние коллекции. Куртка, например, стоила 100 долларов, а сейчас 20. Так что если хочешь купить себе что-нибудь классное — подожди месяц и купи за бесценок.

Качество одежды и обуви тоже замечательное. Отправлял своему другу из России — просто у него очень редкий 52-й размер — несколько пар кроссовок Nike, Adidas. Так он не нарадуется. Сделано в Китае, однако выдерживают самые активные пробежки довольно долгое время. А цена им — 20 долларов за пару.

Машина здесь — не понты, а средство передвижения

Машину содержать сравнительно недорого. У меня 4 легковые машины и микроавтобус, не считая траков. Интересно, что в США нет понятия «техосмотр». Если машина заводится и едет — то можно на ней ездить. А если она у тебя развалится по дороге — то это только твои проблемы. Но, честно говоря, настолько аварийные машины по дорогам не ездят. Нужна обязательная страховка, я плачу за машину 40 долларов в год.

Два грузовика — небольшой бизнес Вадима

Кстати, величина страховки зависит от твоей водительской истории. Если ты часто нарушал правила и попадал в ДТП — то заплатишь уже не 40 долларов, а 100. Также нужно обязательно заплатить за дороги — от 20 до 40 долларов в год. Короче говоря, долларов 100 в год за машину приходится платить, не считая заправки, но бензин очень дешевый. А еще в Штатах нет никаких автомобильных понтов. На «бэхе семерке» ты приехал или на «мерсе» — какая разница? Машина тут просто машина. Нет, ну если на роллс-ройсе ручной сборки приедешь — тогда тебе скажут: «Вау!», а вот в любом другом случае марка авто значения не имеет.

Примерно год назад я начал снимать видео из своих рабочих поездок и выкладывать в свой канал на YouTube. Подписчиков пока сравнительно немного — 40 000. Я снимаю все подряд: кафе, душевые, заправки, дороги, машины — получается вроде неплохо. Ну и людям из других стран интересно посмотреть, как живут и работают дальнобойщики в Штатах.

Про бабушек на кадиллаках и человечных чиновников

К иностранцам здесь никто не относится предвзято. С детства американцев воспитывают так, что никто не позволяет себе без причины плохо относиться к другому человеку.

Дети уважают старших, старшие — детей. Например, вспоминая наше детство, если сидишь со старшими, то обычно молчишь и не встреваешь в разговоры. Всунешь свой пятак, так еще и по шее получишь. А здесь ребенок с самого детства спокойно может высказать свое мнение и его выслушают. Считаю, что это очень круто, все на равных. Никто никому на шею не садится. Гораздо проще, оказывается, научить ребенка уважительному отношению к людям собственным примером, то есть когда сам относишься к нему с уважением.

Пожилые здесь на особом счету. Все бабушки очень ухоженные — ездят на красивых кадиллаках. Их всегда пропускают вперед, подержат дверь в супермаркете.

С женой

Отношения «мужчина — женщина» — на равных. Нет такого, что мужик — самый главный, а жена где-то сзади или сбоку. Женщина может получать бОльшую зарплату — и это тоже нормально воспринимается во всех семьях. Обычно все работают и все занимаются домашними делами — нет никаких гендерных разделений.

Здесь нет особой касты — чиновников. Самые обычные приятные люди. Приходилось несколько раз сталкиваться с чиновниками в различных службах. Исключительно доброжелательное отношение, никакой напыщенности. Никто не ставит себя выше посетителей. Ну и все бюрократические процедуры очень простые.

Например, когда получали паспорта для детей: заполнили обычную форму, принесли 4 фотографии — и через две недели получили паспорта по почте. Или как-то мы оформляли дотацию на еду — в самом начале, мы только приехали, и я мало зарабатывал. Опять же — все без очередей, грубости и толкотни. Мне все быстро оформили. Ко мне относились как к человеку, которому сегодня надо помочь, а не как к нищеброду. Удивительно. А как же беготня по 50 кабинетам и пачки документов? Нет этого.

Губернатор не ездит с мигалками, полицейские и шерифы очень культурные люди. Специально демонстрировать свою власть никто не будет.

А еще американцы очень гордятся своей страной и не стесняются показывать это. Самые любимые праздники в нашем штате: День благодарения, когда все едят индейку, День памяти, когда чествуют ветеранов и День независимости. Салюты, флаги, музыка. Новый год и Рождество празднуются гораздо скромнее. Совсем скоро День независимости — 4 июля. И уже в магазинах появилась куча товаров с патриотической символикой: футболки, кружки, значки. Все это с удовольствием раскупается, дома украшаются — будет очень здорово, я думаю.

Про американскую мечту

Моя американская мечта уже частично сбылась. Но частично, потому что после 65 лет я куплю себе дом на колесах и отправлюсь путешествовать. Я буду получать 3000 долларов пенсии ежемесячно, это хорошие деньги. Буду проводить время в многочисленных оздоровительных центрах, где обычно проводят досуг американские пенсионеры. Там есть бассейны, спортзалы, йога, бани. Потом, после такого насыщенного утра пенсионеры едут в кафе или ресторан. Они всю жизнь работали на государство, и в конце жизни оно дает им возможность достойно встретить и провести старость: отдыхайте, пожалуйста, и отдыхайте нормально.

Не думаю, что я поеду на родину, хотя, наверное, когда дети подрастут, съездим еще раз, покажу им все. После отъезда мы были в Беларуси всего однажды — три года назад. Дороговато: один билет — 1500 долларов, но не в этом дело. Не хочется просто сюда ехать. Казалось бы, все должно быть родным и близким, ведь я жил тут 20 лет, но нет. Смотришь: по отдельности все в Беларуси отличные люди, и в гости пригласят, и помогут. Но когда просто попадаешь на улицу, в магазин — то чувствуешь озлобленность, зажатость, грубость вокруг.

Думаю, что наша система сделала людей такими. 500 долларов зарплата, из которой уходит половина на жилье и половина на еду. А ведь еще нужно одежду какую-то купить — и крутись, как хочешь. Вот и злые все. Так что мы неделю побыли — и хватит. Тут кассирша наорала, там — еще что-то. Я больше так не могу.

Предчувствую, что много негатива обрушится на меня за эти слова, да и на моем канале я часто всякие комментарии читаю. Но если каждый по-честному спросит сам себя, уехал бы он в США, если бы была такая возможность, или остался в Беларуси, уверен, что практически каждый бы уехал.