Три посыла от Лукашенко, которые наверняка удивили участников ШОС и самих белорусов

Как много нового мы узнали о своей стране, благодаря выступлению Александра Григорьевича.

Лукашенко в Китае изумил собравшихся не только тем, что взял с собой младшего сына, с которым из президентского ряда наблюдал за открытием саммитам, но и рядом удивительных заявлений.

Посыл первый: всех накормим

Для начала глава Беларуси предложил создать Агро-ШОС и задействовать возможности «нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС».

К сожалению, реакцию участников на это заявление не показали, но можно себе представить, как сильно удивились они, узнав о том, что им необходимо укреплять «продовольственную безопасность» и сделать это предлагается с помощью белорусской продукции.

Вообще, эксперты уже давно посмеиваются над самим термином «продовольственная безопасность», о котором постоянно вещает глава Беларуси.

— Этот тезис имеет место только в слабо развитых государствах, типа голодных африканских стран. Сегодня на мировом рынке есть все. Поэтому говорить о продовольственной безопасности и пугать ею собственный народ могут только безответственные деятели, — отмечал ранее в интервью экономист Леонид Заико.

Но даже если вдруг члены ШОС и задумаются о продовольственной безопасности, то вряд ли их выбор падет на Беларусь: в этой организации достаточно стран, значительно превосходящих нашу в этом вопросе. В конце концов, не для того Россия и Китай создавали ШОС, чтобы наводнить свой рынок белорусским продовольствием.

Посыл второй: эффективней не бывает

А вот следующее заявление уже наверняка удивило самих белорусов. В частности, они узнали, что «Беларусь — страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором».

О том, насколько «эффективен» этот сектор, съедающий 15% нашего бюджета, в Беларуси рассказывать незачем. Убыточные хозяйства не раз становились поводом для обсуждения.

Возможно, произнося свой спич, Александр Григорьевич рассчитывал, что участники ШОС будут судить о развитии аграрной отрасли исключительно по тому, что показывает белорусское телевидение, или просто поленятся «прогуглить».

Посыл третий: технологии рулят

Кстати, про «погуглить»… Не смог глава государства обойтись и без того, чтобы не ввернуть в свой спич что-то про информационные технологии. В частности, предложил подумать над созданием общей электронной платформы: «IT-экосистемы ШОС», которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого.

И все бы ничего, если бы автор этих слов буквально недавно сам не вещал о подрывной деятельности электронных СМИ, рассказывая о необходимости принять закон, ограничивающий свободу в интернете.

Впрочем, судя по результатам этой поездки, вряд ли кто-то из участников саммита сильно придал значение выступлению данного оратора. Слушать об эффективном сельском хозяйстве Беларуси, здешних тракторах и прорывных технологиях, похоже, устали уже и за пределами синеокой.