Армения «сожалеет», что Беларусь продала оружие Азербайджану

МИД Армении отреагировал на решение белорусских властей продать Азербайджану реактивные системы залпового огня «Полонез».

– Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, будучи вовлеченной с нами в многосторонних форматах и имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт, – заявил замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян.

По словам дипломата, этот вопрос будет подниматься «в соответствующем порядке».

Напомним, что недовольство армянских властей вызвал тот факт, что 11 июня глава страны Ильхам Алиев открыл новую военную часть ракетных войск. При этом на фотографии, распространенной пресс-службой лидера, были запечатлены белорусские «Полонезы».

Пикантность ситуации придает тот факт, что новая военная техника, которая способна поражать цели на расстоянии 200-300 километров, вполне вполне может быть использована в ходе азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе.

Как ранее писала «Салiдарнасць», Армения, которая вместе с Беларусью входит в ЕАЭС и ОДКБ, может негативно отреагировать на подобные недружественные действия – со всеми возможными последствиями для белорусской стороны.