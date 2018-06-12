Грехи системы можно замолить лет за пятнадцать

5 рекомендаций по реформированию пенсионной системы.

Беларусь отстает от среднего показателя стран бывшего советского блока, Центральной и Восточной Европы по показателю ВВП на душу населения более чем в два раза. На этом фоне социальная нагрузка на бюджет остается высокой, а социальная политика меняется медленно — так оценивает ситуацию руководитель Центра социально-экономических исследований CASE Belarus Серж Навродский.

Занятость и зарплаты важнее стажа

— Предпринятые меры недостаточны и малоэффективны, ведь глобально увеличение пенсионного возраста и стажа страховых выплат в Фонд социальной защиты населения на систему не влияют, — подчеркивает эксперт.

Корректировка нужна с учетом старения населения, а также изменения структуры занятости и зарплаты. Подход должен быть комплексным, ведь экономика — такая система, при которой дернешь за одну веревочку — потянутся другие.

— Увеличение пенсионного возраста — это правильный шаг, но при сохранении избыточной и неэффективной занятости нагрузка на бюджет не снизится, — предупреждает Серж Навродский. — Оптимизация рынка труда — первый дополнительный рычажок к пенсионной реформе. Нужно добиваться большей его мобильности и ликвидности, чтобы стимулировать занятость в тех сферах, где действительно необходимы новые рабочие места — в частном секторе и преимущественно в малом и среднем бизнесе.

Руководитель CASE Belarus также говорит о необходимости создания дополнительных условий занятости для людей старше 50 лет, потому что их риск остаться безработными в случае сокращения выше: дать им возможности обучения/переобучения или даже безналичных пенсионных накоплений в случае увольнения, которые можно использовать только после выхода на пенсию.

«Каждому чиновнику надо неделю побыть простым работягой»

Главная проблема – уравниловка

Экс-министр труда и соцзащиты, почетный председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Георгий Бадей называет главный «грех» существующей пенсионной системы: и высокооплачиваемые работники, и те, кто зарабатывал мало, получают примерно одинаковую пенсию.

— Система всех усредняет и не мотивирует работающего человека откладывать средства на будущее, — обращает внимание эксперт. — Многие рассчитывают, что о них позаботится государство, которое на самом деле способно лишь перераспределять ресурсы, то есть деньги, собранные у других людей.

Георгий Бадей убежден: человек должен сам заботиться о своем благополучии в старости, а государство — создавать условия для этого.

—Справедливо назначать пенсию не из средней зарплаты, а исходя из суммы, которую человек внес в ФСЗН, — настаивает эксперт.

А вот солидарная система, уверен Георгий Бадей, еще себя не изжила. В Германии, например, пенсии тоже выплачиваются за счет работающих. И они в целом согласны, что даже никогда не работавший человек может рассчитывать на социальную пенсию. Никто не выпадает из системы соцподдержки, хотя есть дифференциация в зависимости от того, кто как работал.

— Солидарная и уравнительная система — два разных понятия, — подчеркивает эксперт. По его подсчетам, чтобы изменить систему, нужен переходный период около 15 лет. — Время упущено, но начинать надо. И чем раньше, тем лучше. Что касается ресурсов, то если переходный период будет короткий, их потребуется больше и наоборот.В любом случае власти должны принять политическое решение.

Проблема будет актуальна лет сто…

Академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова отмечает, что кризис пенсионной системы усугубляет демографическая ситуация: пусть медленно, но увеличивается продолжительность жизни, а рождаемость падает.

—Буквально несколько лет назад проблема обострилась — высокая послевоенная рождаемость стала историей, на рынке труда теперь те, кто родился в 90-е, когда наблюдался провал рождаемости. Очень часто сейчас некем заменить уходящих на отдых ветеранов, — констатирует эксперт.

Как известно, ФСЗН, из которого в числе прочего платят пенсию, формируют работающие. У государства было несколько вариантов реагирования на ситуацию: спонсировать фонд, снизить размер пенсий или поднимать пенсионный возраст.

Власти выбрали последнее, однако, отмечает Катерина Борнукова, размер пенсий в стране все равно снизился — еще несколько лет назад он составлял около 40% от средней зарплаты, теперь — около 33%. Что завтра? Чем дальше в лес, тем больше дров?

— Как только в 2022 году реализуется первый этап увеличения пенсионного возраста, государству придется снова его поднимать. До 65 лет. И мужчинам, и женщинам. Срок — до 2050 года, — прогнозирует академический директор BEROC.

По-прежнему стоит вопрос введения накопительной пенсионной системы.

— Реформа сложная, ведь те же затраты на формирование накопительных счетов надо нести уже сейчас, а результаты появятся через длительное время. При этом полностью отказаться от распределительной пенсии тоже нельзя — нужно поддерживать минимальный уровень выплат, не зависящий от уровня накоплений. Проблема эффективности пенсионной системы останется актуальной во всем мире еще как минимум в течение ста лет, — считает Борнукова.

Что же делать? Организовывать частные фонды, которые позволят работающим накапливать средства. Роль государства — создание институциональной среды для таких фондов и регулирование их деятельности.

— Хорошо, чтобы государство помогло развивать фондовый рынок. И запускать процесс надо уже теперь, чтобы через десять и больше лет почувствовать результат. Причем это не панацея, ведь откладывать смогут не все, — предупреждает эксперт. — Необходимо оставлять гарантированную пенсию. Государство может в лучшем случае обеспечить прожиточный минимум, не больше. Сейчас пенсионеры хотя бы с жильем, а через несколько десятилетий появятся старики без него и остро встанет вопрос платежей и за коммуналку, и за аренду.

— Человек должен задуматься — вкладывать в активы, заводить счета или рожать больше детей. Для решения ему нужна информация в полном объеме, — подчеркивает Катерина Борнукова.

Недавно Минфин заявил о возможном введении социального налога. Появится он в случае, если будет упразднен ФСЗН и заниматься пенсиями начнет налоговое ведомство. Сейчас общий размер отчислений в ФСЗН составляет 35% от фонда оплаты труда — 34% уплачивает наниматель, 1% удерживается с зарплаты работника. И как только это случится, у людей повысится требовательность к размеру пенсионных выплат. А государству такие настроения невыгодны.

Для решения пенсионного вопроса, считает Борнукова, необходимо думать о том, как увеличить рождаемость в стране и привлечь мигрантов ради избежания быстрого старения населения.

1. Организовать условия для развития бизнеса и появления новых рабочих мест.

2. Реформировать финансовый сектор, создавая институциональную среду для фондового рынка.

3. Справедливо назначать пенсию, исходя не из средней зарплаты, а из суммы отчислений человека за время трудовой деятельности.

4. Постепенно вводить накопительную систему, оставляя в переходный период гарантированную

часть пенсии, размер которой не будет зависеть от уровня накоплений.

5. Разработать долгосрочную государственную стратегию, информировать людей о неизбежности увеличения пенсионного возраста и необходимости делать накопления.