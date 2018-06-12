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12.06.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Кому выгодно, чтобы мамы раньше выходили из «декрета»

Как отразится на рождаемости сокращение отпуска по уходу за ребенком.

Прежде чем уменьшать отпуск по уходу за ребенком, правительству и местным властям стоит позаботиться о создании инфраструктуры и условий, в которых двухлетних детей можно было отдалить от мам, говорят эксперты.

В начале июня Александр Лукашенко сообщил журналистам, что отпуск по уходу за ребенком сокращать не планируется, а на днях парламентарии и эксперты подняли этот вопрос, обсуждая проблему дефицита Фонда соцзащиты населения.

Еще в 2016 году бывший помощник президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый отмечал, что сокращение отпуска по уходу за ребенком на один год может быть хорошей мерой для сокращения расходов ФСЗН. По подсчетам помощника президента, такой шаг может дать рост экономики на 2,3%. Начни эта мера работать сразу, она привела бы к росту реального валового внутреннего продукта в 2018-м — на 3,1%, 2019-м — на 3,4 %, 2020-м — на 3,7 %. Рост в 2020 году по отношению к 2016-му мог составить 13 %.

Социально-экономические условия в Беларуси сильно изменились по сравнению с теми, которые были, когда вводили трехлетний отпуск по уходу за ребенком.

− В условиях современной жизни мы говорим о гендерном равенстве, о том, что отцам пора принимать более активное участие в уходе за детьми, о том, что детей в наше время нужно начинать развивать и социализировать раньше, — считает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасия Боброва.

В последние годы больше половины детей от 2 до 3 лет посещают различные развивающие группы и сад – чаще всего для привыкания.

− Сегодня говорят, что ребенок в год уже воспринимает коллективные игры и занятия. Тогда почему мы не можем говорить о том, чтобы плавно переходить к сокращению декретного отпуска? – аргументирует демограф.

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