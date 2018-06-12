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12.06.2018
«Рыжая морда»: единственный кот Шпицбергена скрывается под видом песца

На арктическом архипелаге Шпицберген категорически запрещено держать кошек из-за угрозы эпидемий бешенства и других инфекционных заболеваний. Но одна «рыжая морда» туда все-таки пробралась.

Кешу ввезли на архипелаг русские, сделав ему документы песца, сообщает subscribe.ru. Жизнь у кота суровая. Уши порваны, сам весь в шрамах. Постоянно сражается с настоящими песцами и прочем мелкой фауной.

Глоток позитива: Удивительный пес помогает малышам найти родителей

 
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