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«Рыжая морда»: единственный кот Шпицбергена скрывается под видом песца
На арктическом архипелаге Шпицберген категорически запрещено держать кошек из-за угрозы эпидемий бешенства и других инфекционных заболеваний. Но одна «рыжая морда» туда все-таки пробралась.
Кешу ввезли на архипелаг русские, сделав ему документы песца, сообщает subscribe.ru. Жизнь у кота суровая. Уши порваны, сам весь в шрамах. Постоянно сражается с настоящими песцами и прочем мелкой фауной.
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