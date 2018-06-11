«Сбербанк России» обзавелся транспортными активами в Беларуси

Крупнейший российский «Сбербанк» наращивает присутствие и диверсифицирует свой бизнес на территории Беларуси.

Как выяснило Завтра твоей страны, банк вошел в капитал частных компаний «Грузовая служба» и «Грузовая служба – Восток», занимающихся транспортировкой по железной дороге экспортных грузов.

Согласно отчетности «Сбербанка РФ», эти две частные компании, основным владельцем которых ранее назывался белорусский бизнесмен Артур Зубарик, вошли в список аффилированных лиц в конце 2017 года.

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