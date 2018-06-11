Репетитор о новых правилах набора в гимназии: «Происходящее напоминает шоу «Адская кухня»

Мингорисполком решил «снять напряжение у родителей». Дети с регистрацией по адресу, который относится к гимназии, узнают, стали ли они гимназистами за 3 дня до 1 сентября!

Напомним, с нового учебного года согласно указу президента, набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний.

Узнав о том, что детей в гимназии будут брать по прописке, родители озаботились поиском временной регистрации в районе учебных заведений. Люди платили за прописку немалые деньги, но 11 июня — за день до начала кампании по набору детей в гимназии — стало известно, что регистрация не гарантирует на 100%, что ребенок будет зачислен в первый класс.

Такое решение приняли 7 июня столичные власти.

— Если временная регистрация меньше года, вопрос о зачислении принимает комиссия. Руководитель учреждения образования своим приказом определяет состав комиссии, которая будет рассматривать заявления от родителей или законных представителей, — рассказали TUT.BY в комитете по образованию Мингорисполкома.

Такие дети (с регистрацией меньше года) подают заявления в гимназии с 13 июня по 28 августа, а 28−29 августа комиссия решит, кто станет первоклассником гимназии, а кто нет.

В комитете по образованию Мингорисполкома объяснили, что «это сделано для того, чтобы все было в правовом поле, чтобы снять напряжение у родителей».

Основатель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт считает, что принятое властями решение – это экстренные меры для предотвращения сегодняшнего ночного дежурства родителей около гимназий с последующим утренним штурмом директорского кабинета.

«Происходящее напоминает шоу «Адская кухня». Рецептура нарушена, блюда горят, повара носятся от плиты к плите, но у них ничего не получается, а посетители кафе дуреют от происходящего», — написал Евгений Ливянт в Фейсбуке.

Его коллега — репетитор Алексей Иванов отреагировал на новость: «Сегодня можно мощно подзаработать, занимая, а потом продавая очередь в гимназии:)»

«Еще сегодня ночью могут подняться продавцы горячих, горячительных и прохладительных напитков», — парировал Ливянт и привел пример самоорганизации родителей в столичной гимназии № 32.

«Папа одного из будущих учеников взял на себя регулирование очереди на ближайшие несколько суток. Этот папа круглосуточно дежурит возле гимназии и ведет сразу несколько списков: детей по прописке, детей, которые учились на подготовительных курсах для дошкольников на базе гимназии, и список тех, кто не входит в первые два списка. Дежурство продолжится от двух до трех суток», — поделился репетитор.

Реакция Байнета: «Какой простор для коррупции! Да и для мошенников раздолье»

Решение Мингорисполкома вызвало бурное обсуждение на форумах. Вот что пишут белорусы на дискуссионной площадке talks.by:

«Рассматривать комиссия. Замечательно. И если рассматриваемые все зарегистрированы меньше, чем за год, что будет являться критерием, чтобы одного взять, а другого нет? Родители будут меряться кошельками для оказания помощи гимназии?»

«Какой простор для коррупции! Когда нет чётких критериев отбора, когда всё решается индивидуально, и мест на всех желающих точно не хватит, соблазн у принимающих решение будет очень велик.

А потом периодически будут появляться материалы — «за взятку задержан директор гимназии». А там по стандартной схеме — попавшийся на взятке возместил ущерб, в гимназию поставили нового директора, и так по кругу.

Да и для мошенников раздолье. Немало появится предлагающих помощь в устройстве ребёнка в гимназию, но на самом деле никаких выходов на гимназию не имеющих».

«Пора уже создавать отдельное министерство по гимназиям. С обслуживанием в лечкомиссии и госпенсиями раза в три больше средней».

«Предлагаю еще делать генеалогическое исследование ДНК ребёнка, чтобы определить, сколько поколений его предки жили на территории современной Беларуси. Если меньше 3-4 поколений, то отправлять в школу минимум километров за 150 от Минска».

«Вопрос к чинушам: когда закончится ДИСКРИМИНАЦИЯ детей Беларуси по месту их рождения, жительства, регистрации?»