Суд по делу Кныровича сделали закрытым

Судебное разбирательство по резонансному делу бизнесмена Александра Кныровича и топ-менеджеров его компании «СарматТермо-Инжиниринг» с 11 июня стал закрытым не только для журналистов, но и для родных обвиняемых.

Причиной тому стало состояние здоровья соучредителя и бывшего директора «СарматТермо-Инжиниринг» Владимира Дашкевича, сообщает Белорусский партизан.

В начале мая рассмотрение дела приостанавливалось из-за обострившихся у него проблем со спиной и ногой. 54-летнего мужчину госпитализировали в тюремную больницу, находящуюся на территории СИЗО на Володарке. 22 мая суд возобновился, а спустя неделю Дашкевич снова оказался в больнице.

11 июня всех обвиняемых, кроме него, доставили в суд Фрунзенского района. Судья зачитала медицинскую справку о состоянии здоровья Дашкевича, из которой следовало, что он может участвовать в процессе, но …в лежачем состоянии на твердой поверхности. Адвокаты и обвиняемые высказались за то, чтобы Дашкевич продолжил лечение. Прокурор же сочла возможным участие обвиняемого в процессе. Правда, она не объяснила каким образом можно осуществить доставку, по сути, лежачего больного в суд.

Судья объявила перерыв, после которого огласила свое решение: судебное следствие продолжится в СИЗО. А это режимный объект, куда посторонним – родственникам обвиняемых и журналистам хода нет. Так что процесс по делу Кныровича можно считать стал закрытым. Если здоровье не позволит Дашкевичу присутствовать в зале суда Фрунзенского района, то допрос обвиняемых и прения сторон пройдут в стенах изолятора.

Остается непонятным, зачем держать под стражей человека в таком состоянии, почему нельзя заменить ему меру пресечения на более мягкую?