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В Витебске 11-летний мальчик сорвался с балкона пятого этажа. Ребенок погиб
Около 16.15 от очевидцев поступило сообщение, что на техническом балконе пятого этажа одной из многоэтажек по улице «Правды» висит ребенок.
К моменту приезда на место специальных служб он уже лежал на козырьке подъезда.
В тяжелом состоянии мальчика доставили в реанимацию, где он умер, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Октябрьского РОВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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