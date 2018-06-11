В Витебске 11-летний мальчик сорвался с балкона пятого этажа. Ребенок погиб

Около 16.15 от очевидцев поступило сообщение, что на техническом балконе пятого этажа одной из многоэтажек по улице «Правды» висит ребенок.

К моменту приезда на место специальных служб он уже лежал на козырьке подъезда.

В тяжелом состоянии мальчика доставили в реанимацию, где он умер, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Октябрьского РОВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.