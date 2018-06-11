Хатико из Белых Рос нашли хозяев, но он никуда не хочет

После выхода статьи про Хатико из Белых Рос, который год ждал своих хозяев на остановке около бывшей деревни, появились люди, готовые забрать пса домой.

Так, семья гродненки Татьяны решила отвезти «потеряшку» в деревню к родственникам в Новогрудский район, где собака бы могла жить в частном доме. Однако Джек-Хатико, отвыкший от поводков и ошейников, в руки не дался — и пока остается жить среди многоэтажек в микрорайоне Девятовка.

Однако Татьяна настроена решительно. Все выходные на пустыре в микрорайоне Девятовка проходила операция под кодовым названием «Спасти Хатико». В ход шли вкусные колбаски и сосиски, долгие уговоры и даже плед, которым местные жители хотели накрыть, как сетью, строптивую собаку. А потом надеть на него ошейник и поводок. К отправке пса к новому месту жительства уже было всего готово. Однако «Хатико» усилий людей не оценил и решил от собачников держаться подальше, хоть и рад был всех видеть.

Он охотно ел колбасу, давался в руки, вилял хвостом, задорно играл с собаками, но когда дело доходила до надевания ошейника — резво убегал. И так несколько часов подряд. Собачники не сдавались, Джек — тоже.

В спасательной операции принимало участие около 15 человек и столько же собак.

Неравнодушные местные жители, которые когда-то взяли шефство над собакой, и будущая хозяйка решили, что они будут постепенно приручать пса — и, в конце концов, наденут на него ошейник.

— Никто не хочет травмировать пса, но мы все понимаем, что собаке будет лучше с новыми хозяевами, там, где его ждут. Жить на улице, хоть он и привык здесь, совсем не вариант. Мы, конечно, его не обижаем и следим за ним, но очень хотим, чтобы история имела счастливый конец. Пусть уже Джек наконец поедет в свой новый дом, — говорят местные жители.