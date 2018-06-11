Испания согласилась принять судно с мигрантами, которое не пустила к себе Италия

Испания разрешит зайти в порт Валенсии судну «Аквариус» с 629 мигрантами из Африки на борту. Накануне принять судно отказались правительства Италии и Мальты.

— Мы обязаны помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить надежный порт этим людям, выполнив таким образом наши международные обязательства, — заявил глава правительства Педро Санчес.

На борту судна «Аквариус», которое принадлежит немецкой организации «SOS Mediterranee», находятся 629 человек, в том числе 123 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, 11 детей и семь беременных женщин. Они были спасены в шести разных операциях в территориальных водах Ливии, сообщает Медуза со ссылкой на El Pais.

10 июня новый глава МВД Италии Маттео Сальвини, лидер националистической партии «Лига», объявил об отказе страны принять судно. Италия предложила принять мигрантов Мальте, но правительство острова отказалось это делать. В Евросоюзе раскритиковали власти этих стран, заявив, что спасение жизней должно быть их приоритетом.

Педро Санчес — лидер Испанской социалистической рабочей партии. Он возглавил правительство Испании в начале июня после вотума недоверия кабинету Мариано Рахоя, лидера правоцентристской Народной партии.

Путь по морю из Ливии в Италию — один из основных маршрутов нелегальной миграции из Африки в Европу. В 2017 году через Италию в Европу попали 119 тысяч человек, через Испанию — 21 тысяча.