Минтруда: в Беларуси не хватает почти 70 тысяч работников

В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по числу вакансий.

На начало июня в стране было 69,9 тысячи предложений от нанимателей, сообщили в Минтруда. Это на 4,2 тысячи больше, чем на начало мая.

— Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64% от общего числа вакансий против 54,5% на 1 июня 2017 года, — отмечают в Минтруда, сообщает FINANCE.TUT.BY.

Коэффициент напряженности на рынке труда Беларуси на 1 июня составил 0,3 безработного на одну вакансию (год назад — 0,7): «При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,5 безработного на вакансию, в Гомельской — 0,4; Могилевской — 0,3, Гродненской и Минской — 0,2, в Минске − 0,1 безработного на вакансию».

Отмечается, что это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет. На начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.