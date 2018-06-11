В некоторых регионах Беларуси пройдут дожди и грозы

Если верить синоптикам, с начала недели погода слегка испортится.

Согласно прогнозу, уже в понедельник вечером солнечная погода сменится на пасмурную. В Минской и Витебской областях пройдут дожди и грозы, хотя температура воздуха не опустится ниже 20 °C.

Во вторник 12 июня дожди в столице прекратятся, а температура вновь вырастет до +21..+23 °C. В тоже время ненастная погода переместится на восток – в Витебской, Могилевской и Гомельской области весь день будут идти дожди с грозами, а температура останется в районе +19..+23 °C.

В среду 13 июня по всей территории страны распогодится: прогнозируется ясная теплая погода +24 °C без осадков.