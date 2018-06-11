Четыре версии происходящего на саммите G7

Стороны Германии, США, Франции и Канады.

Как уже отметили политические обозреватели: «Ракурс меняет всё».

Напомним, накануне первой фотографию опубликовала на своем официальном сайте в «Инстаграме» канцлер Германии Ангела Меркель, подписав, что речь идет о «спонтанной встрече между сессиями на саммите».

Ее пост стал вирусным. Более того, после него в течение суток свои версии событий выложили в своих официальных соцсетях остальные участники встречи.