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Четыре версии происходящего на саммите G7
Стороны Германии, США, Франции и Канады.
Как уже отметили политические обозреватели: «Ракурс меняет всё».
Напомним, накануне первой фотографию опубликовала на своем официальном сайте в «Инстаграме» канцлер Германии Ангела Меркель, подписав, что речь идет о «спонтанной встрече между сессиями на саммите».
Ее пост стал вирусным. Более того, после него в течение суток свои версии событий выложили в своих официальных соцсетях остальные участники встречи.
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