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Политика
11.06.2018
Салiдарнасць
Четыре версии происходящего на саммите G7

Стороны Германии, США, Франции и Канады.

Как уже отметили политические обозреватели: «Ракурс меняет всё».

Напомним, накануне первой фотографию опубликовала на своем официальном сайте в «Инстаграме» канцлер Германии Ангела Меркель, подписав, что речь идет о «спонтанной встрече между сессиями на саммите».

Ее пост стал вирусным. Более того, после него в течение суток свои версии событий выложили в своих официальных соцсетях остальные участники встречи.

 
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