Белорусское «секретное оружие» поступило на вооружение в Азербайджан

Один из местных ресурсов опубликовал пикантное фото.

Как сообщает ресурс Armiya.az , белорусские системы залпового огня «Полонез» прибыли в Азербайджан.

В частности сообщается, что 11 июня глава страны Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части ракетных войск. При этом на фотографии, распространенной пресс-службой лидера, были запечатлены белорусские «Полонезы».

«Это свидетельствует о том, что военно-техническое и политическое сотрудничество Беларуси и Азербайджана успешно развивается. Большинству военных и политических экспертов понятно, что оно в нынешнем году выходит на новый уровень», – делает вывод автор статьи.

Пикантность ситуации придает тот факт, что новая военная техника, которая способна поражать цели на расстоянии 200-300 километров, вполне возможно будет использоваться в ходе азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе.

При этом Армения, которая вместе с Беларусью входит в ЕАЭС и ОДКБ, может посчитать такие действия недружественными.