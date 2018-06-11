Что даст белорусам «безвиз» с Китаем

Поедут ли теперь массово белорусы в Китай, а китайцы — в Беларусь?

Политолог Валерий Карбалевич считает, что отмена любых барьеров для коммуникации между людьми является позитивным явлением.

— А вот бросятся ли теперь белорусы открывать Китай, у меня есть большие сомнения. Все-таки далеко и дорого, чтобы просто так ехать в Китай с туристическими целями. Для отдыха белорусы скорее выберут Турцию или Египет. Так что количество белорусских туристов в Китай вряд ли увеличится.

В то же время китайцы сейчас составляют значительную долю всех туристов в мире. Средний класс Китая готов тратить деньги, поэтому расчет на китайских туристов вполне себе рационален.

— Чем сегодня Беларусь может привлечь китайский средний класс?

— Вот это уже другое дело. Беларусь не является туристической страной, она не имеет притягательных мест, которые привлекали бы иностранных граждан, поэтому въездной туризм у нас слабо развит. Тут Беларуси особо хвастаться нечем. Нужна государственная политика, инвестиционная программа, чтобы сделать Беларусь привлекательной.

Продолжение экспертного мнения на этот счет, а также как он оценивает итоги поездки главы Беларуси на саммит ШОС в Китай, читайте здесь