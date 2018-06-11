Почему «Северный поток – 2» опасен для Украины и Европы?

В марте Германия одобрила строительство и функционирование российского газопровода «Северный поток – 2».

Еще в 2015 году российская государственная компания Газпром представила этот проект расширения «Северного потока» – газопровода из России в Германию – основного канала поставки российского газа в ЕС. «Северный поток – 2» усилит позиции России на рынке транзита газа.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар пояснил «UkraineWorld», почему новый газопровод опасен как для Украины, так и для Европейского Союза.

Что такое газопровод «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» – это один из так называемых обходных проектов, которые Россия реализует в соответствии со своей энергетической стратегией, утвержденной в 2003 году. Среди ее стратегических целей – создание безтранзитных систем в обход транзитных стран. Это касается не только Украины, но также и других государств. Газ из Сибири в Европу всегда шел по территории Украины и бывшей Чехословакии.

Так происходит и сейчас, и поэтому мы говорим, что один из традиционных путей поставки газа в Европу – украинско-словацкий. Россия стремится минимизировать транзит через Украину. В Кремле говорят о транзитной монополии Украины, но это неправда. Так было в 1990-х годах. Но с тех пор Россия построила новые газопроводы, и теперь от транзитной монополии Украины ничего не осталось.

В 2016 году через газотранспортную систему Украины в ЕС поступило всего 46 % российского экспортного газа, тогда как в 1990-х годах это было 100 %. Но в 1999 году Россия построила газопровод Ямал-Европа. Позже появились газопроводы «Голубой поток» (2003) и «Северный поток» (2011).

Вот поэтому сейчас у Украины нет транзитной монополии. Наоборот, сегодня можно говорить об оптимально сбалансированном поступлении газа в ЕС в смысле диверсификации маршрутов. В то же время, поставщик по-прежнему имеет 100 % монополии, и «Северный поток – 2» ее только усилит.

Чем это чревато для Украины

В случае прекращения транзита газа через Украину, мы потеряем 2-3 миллиарда долларов в годовом исчислении. Русский газ превращается в товар для Европы только с помощью украинской газотранспортной системы. А согласие Германии на реализацию «Северного потока – 2» помогает России развивать свою инфраструктуру и подрывает экономику Украины. 2-3 миллиарда долларов не доведут страну до банкротства, но это будет ощутимый удар.

Что же происходит? ЕС предоставляет нам финансовую помощь, и Германия – крупнейший донор. Ежегодная финансовая помощь Германии Украине составляет около 110 миллионов евро. В то же время, из-за того, что Берлин поддержал строительство «Северного потока – 2», мы будем терять 2-3 миллиарда долларов. Спрашивается, что это за партнерские отношения у нас с ЕС, если Европа не может остановить реализацию антиукраинского и антиевропейского проекта и позволяет частным компаниям диктовать политику?

Следующий вопрос: что нам делать дальше с нашей газотранспортной системой? После постройки «Северного потока – 2» ее мощности станут ненужными. Позиция немецкого правительства состоит в том, что транзит через Украину необходимо сохранить. Газпром принимает это во внимание и «щедро» обещает оставить 10-15 миллиардов кубометров транзита в год.

Однако остальная часть украинских транзитных мощностей становится в этом случае бесполезной и неясно, что с ними делать в будущем. Когда есть определенные объемы транзита, то выполняется соответствующая работа. Но без транзита, кто будет платить за поддержание системы?

Вдобавок действия ЕС (или, скорее, бездействие) в отношении «Северного потока – 2» нарушают статью 274 Договора об ассоциации Украина-ЕС, которая предусматривает взаимные консультации между сторонами, когда речь идет о продолжительных проектах и программах развития энергетической инфраструктуры.

Эта статья также оговаривает, что стороны будут использовать мощности друг друга для обеспечения своих энергетических потребностей. Украина использует возможности соседей для реверсных поставок газа. Может быть, Европе нужны дополнительные транзитные мощности?

На самом деле, нет, украинская газотранспортная система способна обеспечить дополнительный транзит, примерно равный проектным мощностям «Северного потока – 2». Наши мощности составляют 142 миллиарда кубометров газа в год. В 2017 году через Украину транспортировали 93,3 миллиарда кубометров.

Таким образом, свободные мощности составляют почти 50 миллиардов кубометров. Брюссель должен бы рассуждать так: сначала мы полностью загрузим украинскую газотранспортную систему, а в случае, если этого будет недостаточно, и потребность ЕС в газе будет расти, тогда дадим зеленый свет строительству «Северного потока – 2».

Чем это чревато для ЕС

Если Украина перестанет быть страной транзита, а Россия достроит свой газопровод «Турецкий поток» (что случится раньше, чем «Северный поток – 2»), она установит полную монополию на транзит газа в Европу. Все газопроводы, по которым газ может попасть в ЕС, будут в руках Газпрома. Эту опасность недооценивают в ЕС и в Германии – они помогают России строить и укреплять монополию и в сфере поставок газа, и в сфере его транспортировки.

Естественно, это угроза безопасности: когда все в одних руках, возникает риск злоупотребления. Россия сможет отключать от поставок газа любую европейскую страну, наказывая ее, или поощрять, манипулируя ценами.

Сейчас Россия старается сыграть на понижении цены на газ и захватить побольше европейского газового рынка. Немецкие эксперты часто отмечают, что Газпром поставляет «самый дешевый газ». Но только не для Украины, Польши и Балтийских стран. Для Путина все, что, казалось бы, должно быть инструментами бизнеса – газ, инфраструктура, служит также оружием в гибридной войне. Вместе с экспортом газа экспортируют коррупцию и лоббирование определенных интересов.

Есть много альтернатив российскому газопроводу. Польша предложила и собирается реализовать проект, направленный на увеличение поставок норвежского газа. Почему-то Брюссель не очень заинтересован в этом проекте, хотя он служит диверсификации, а Норвегия – давний и проверенный поставщик газа, никогда не создававший никаких проблем. Ситуация с «Северным потоком – 2» закладывает конфликт внутри ЕС, между Германией, Австрией и Францией с одной стороны, и остальными странами-членами с другой.

По мере завоевания все более доминирующих позиций в газоснабжении Европы, Россия будет стараться повлиять на западный энергорынок, переформатировать его, изменить пропорции между видами используемого топлива. Это в первую очередь касается возобновляемых источников энергии.

Газпром при всякой возможности заявляет, что биомасса – это не очень хорошо. Они говорят, что выбросы при сжигании биомассы, якобы, загрязняют воздух так же, как и уголь. Я лично был свидетелем того, как серьезные ученые начинали критиковать биомассу. Таким способом Россия выбивает фундамент из-под использования биомассы, дескать, берите газ, он чище биомассы.

Как можно предотвратить строительство «Северного потока – 2»

Украина могла бы делать больше. Нафтогаз занял в отношении «Северного потока – 2» жесткую позицию, но это юридическое лицо. Брюссель и Вена не очень прислушиваются к его аргументам. С их точки зрения, одна компания (Нафтогаз) хочет сохранить свой бизнес, а другая компания (Газпром) стремится увеличить свой бизнес, таким образом, возникает конкуренция интересов. Усилий одного Нафтогаза недостаточно.

Заявлений со стороны украинского президента, премьер-министра, министров и их заместителей было достаточно. Но все эти усилия не скоординированы – и координировать их некому. Грамотная политика, особенно в условиях российской агрессии, предусматривала бы создание поста специального представителя президента по энергобезопасности. Он бы координировал работу соответствующих агентств и государственных компаний.

Украина должна не только противодействовать опасным проектам, но и параллельно пытаться удержать транзит, предлагая европейским партнерам присоединиться к международному консорциуму, и сохранить хотя бы часть газотранспортной системы в рабочем состоянии. К сожалению, мы понимаем, что у нас нет ответственного человека для координации этой работы, и поэтому нас плохо слышат в Брюсселе.

Также важно заручиться поддержкой США. Американский закон о санкциях с августа 2017 года предусматривает введение санкций против «Северного потока – 2». Однако мы не видим активности Белого дома в этой области. Да, Конгресс придерживается принципиальной позиции, что «Северный поток – 2» вреден. Да, они применили к России санкции из-за ее действий против Украины, но эти санкции мягкие и не касаются энергетического сектора, а ведь он очень чувствителен.

Европа, фактически, не наказала Россию за ее жестокие бомбардировки в Сирии, в пригородном районе Дамаска. В то же время из Берлина постоянно поступают предложения смягчить или пересмотреть европейские санкции.

Есть много действенных рычагов влияния, которыми можно воспользоваться не только путем согласования действий на уровне Украины, но и координируя усилия соседних стран, например, Польши. Польский пример показателен, они смогли заблокировать решение Европейской Комиссии по газопроводу OPAL в 2016 году. Пусть на время, но смогли.

Теперь единственной преградой на пути реализации «Северного потока – 2»остается Дания, поскольку датский парламент решил ужесточить критерии при рассмотрении некоторых проектов, осуществляемых в исключительной морской экономической зоне, с позиций национальной безопасности. Но для России это препятствие преодолимо.

В этом контексте также необходима скоординированная работа с американской стороной, которая имеет наибольшее влияние на этот проект. Если бы Америка применяла санкции к компаниям-подрядчикам, это положило бы конец проекту, потому что ни Россия, ни Германия не имеют опыта прокладки глубоководных труб.

В прошлом году, когда в Конгрессе шли дебаты, и стало ясно, что закон о санкциях примут, в Европе поднялась волна возмущения – американцы, дескать, не имеют права вводить экстерриториальные санкции – потому что европейцы понимали опасность реализации такого сценария.