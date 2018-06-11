Twitter замглавы Администрации президента взломали. Фотофакт

И опубликовали фейк.

На странице первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова 11 июня появился пост и фото письма на имя главы Администрации президента России Антона Вайно за подписью Натальи Кочановой. В письме «от имени президента Беларуси Александра Лукашенко высказываются извинения российским коллегам за предпринятые нами меры против Российской Федерации в области информационной безопасности».

Как сообщил Еврорадио первый заместитель главы Администрации президента Беларуси Максим Рыженков, этот пост в «Твиттере» он не делал, а такого письма за подписью Натальи Кочановой не существует:

— Всё, что там опубликовано, не соответствует действительности. И комментировать здесь нечего, потому что взломана страница и взломана моя электронная почта. Всё, что там теперь распространяется — это всё провокация. Тем более, если вы посмотрите, то увидите, что в последнее время я в этом аккаунте никаких действий не предпринимал.

Действительно, последнее сообщение в соцсети Максим Рыженков сделал в 2016 году, и до конца мая 2018 года своим аккаунтом не пользовался.

Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, о котором идёт речь в письме, пройдёт в Минске 19 июня.

Примечательно, что этот пост на странице Максима Рыженкова появился накануне рассмотрения в Верховном суде Беларуси апелляции по «делу Регнума» — оно ​​назначено на 12 июня. День, на который приходится празднование Дня России.