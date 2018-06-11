Задержан подозреваемый в убийстве девушки под Могилевом – это ее одногруппник

Тело 19-летней белоруски было обнаружено 6 июня вблизи остановочного пункта «д. Павловичи».

Следователи установили, что подозреваемым является 17-летний житель одной из деревень Кировского района, сообщает УСК по Могилевской области.

Выяснилось, что 29 мая девушка возвращалась с занятий в колледже домой. Выйдя на остановке и направляясь в сторону дома, она встретила своего одногруппника. В ходе разговора между ними произошла ссора, в результате которой парень нанес потерпевшей телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Подозреваемый перенес тело девушки в кустарники, расположенные вблизи его приусадебного участка, где оно и пролежало до обнаружения. Кроме того, молодой человек завладел ее телефоном и денежными средствами.

Действия подозреваемого следствием квалифицированы как убийство. Парень заключен под стражу.