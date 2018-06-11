Опрос Нацбанка: белорусы ждут интенсивного роста цен в 2018 году

По официальным данным, инфляция замедляется, но население настроено пессимистично.

Несмотря на то, что по состоянию на 1 мая инфляция в Беларуси составила лишь 2,8%, белорусы ожидают очередного витка роста цен.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным банком Беларуси, согласно которому около 64% опрошенных в мае респондентов ответили, что цены в 2018 году «будут расти так же интенсивно», как и в прошлом году.

При этом почти половина белорусов считает, что в 2017 году цены выросли «очень сильно», около 39% отметили «умеренный рост цен» и лишь 8,8% опрошенных ответили, что цены «выросли незначительно».

Интересно, что более 48% белорусов за последние три месяца не делали никаких крупных покупок. Те же, кто такие покупки делал, чаще всего тратили крупные суммы на лечение себя, своих детей, а также родственников.

В целом же, согласно опросу, ощущаемый уровень инфляции в мае составил 12,9%. При том, что официальная инфляция в годовом выражении составляет лишь около 5%.

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