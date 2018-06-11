Романчук: «Страдает репутация власти. Мол, в Беларуси бизнесмены могут «купить» любые бумажки»

Известный экономист направил предложение в Совет по развитию предпринимательства, которое помогло бы решить конфликт между гражданским обществом и ООО «Амизбел», которое является владельцем ресторанного комплекса «Поедем поедим» рядом с урочищем Куропатах.

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Ярослав Романчук в открытом письме отмечает, что протестующие против развлекательного комплекса обращают внимание на сомнительные процедуры по выдаче всех необходимых разрешений для данного объекта, в том числе связанного с выделением земли в этом уникальном историческом месте: «В результате страдает репутация органов власти. Мол, в Беларуси богатые бизнесмены могут «купить» любые бумажки, игнорируя интересы общества, историко-культурное наследие страны.

Данный конфликт негативным образом сказывается на репутации белорусского бизнеса. Когда люди культуры и искусства занимают одну сторону в конфликте, а люди бизнеса не высказываются или поддерживают позицию «Амизбел», усиливается недоверие к предпринимателям, для которых, мол, нет ничего святого».

«Считая приоритетным безусловное уважение исторической памяти общества, сохранение мест, являющихся национально-культурным наследием РБ;

Исходя из необходимости ведения конструктивного диалога между бизнесом и властью, бизнесом и обществом;

Руководствуясь требованием улучшения международного имиджа Беларуси, а также репутации и статуса национального предпринимательства внутри страны;

Учитывая скорость и интенсивность эскалации конфликта между коммерческой организацией с иностранным капиталом и активной частью белорусского гражданского общества, представителей культуры, науки и искусства, предлагаю следующее:

1) обратиться с исполнительный комитет Минской области, другие органы государственной власти с предложением приостановить действие разрешений, выданных ООО «Амизбел» на осуществление коммерческой деятельности в ресторанном комплексе «Поедем поедим» рядом с урочищем Куропатах;

2) обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с предложением провести расследование действий органов государственного управления по выдаче всех разрешений, получению всех согласований на всех этапах реализации данного коммерческого проекта собственников «Амизбел»;

3) провести заседание Совета с приглашением всех сторон конфликта, а также независимых экспертов в сфере историко-культурного наследия, выработать предложение для разрешения данной конфликтной ситуации для органов государственного управления;

4) предложить Совету Министров создать структуру по имиджу Беларуси в мире, акцентируя страновые преимущества, в том числе особое отношение к историко-культурному наследию», - пишет исполнительный директор Аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

Напомним, ресторан «Поедем, поедим» (бывший «Бульбашъ-холл»), продолжает оставаться в центре внимания. Его основным владельцем является белорусский бизнесмен Леонид Зайдес. Часть средств была вложена гражданкой Израиля Алиной Сурис, которая на самом деле не имеет никакого отношения к ресторану. Деньги принадлежат ее сыну Борису.

В понедельник в полдень возле Куропат представителями семи общественных и политических организаций будет утвержден новый план борьбы против деятельности ресторана. Во вторник там же пройдет собрание «юридической комиссии».