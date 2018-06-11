Бывшему директору «Ивацевичдрев» грозит до 10 лет тюрьмы

Громкое дело, о котором упоминал Александр Лукашенко, передали в суд.

Как сообщает прокуратура Брестской области, уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями экс-директором предприятия направлено на судебное рассмотрение. Возможное наказание по данной статье – от 3 до 10 лет тюремного заключения.

В уголовном деле фигурирует бывший генеральный директор ОАО «Ивацевичдрев» Ш., а также его сын – гражданин Н., которые якобы осуществляли закупку веществ для нужд предприятия через фирму-прокладку, а не напрямую у производителя. По версии следствия, своими действиями подозреваемые нанесли ущерб государству на сумму 749 тысяч рублей.

Интересно, что в апреле прошлого года, после того как предполагаемая преступная схема была раскрыта КГБ, дело прокомментировал глава Беларуси.

– Человека один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод: «Иди работай, показывай результат, там посмотрим». А он начал воровством заниматься. Что он, с сыном сидит сейчас? Ну вот, сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет, – сказал тогда Александр Лукашенко.

По версии СМИ, предположительно речь идет о бывшем руководителе концерна «Беллесбумпром» – Владимире Шульге, который возглавил «Ивацевичдрев» в конце 2012 года. Тогда во время резонансного «разноса» на деревообрабатывающем предприятии, глава государства понизил чиновника до уровня директора завода, чтобы тот исправил ситуацию. В 2017 году директор был взят под стражу вместе со своим сыном.