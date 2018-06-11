.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Что даст белорусам «безвиз» с Китаем?
Солнечное гало в Белоозерске. Фотофакт
Почему «Северный поток – 2» опасен для Украины и Европы?
Анекдот дня в Рунете: За что сидишь?
Выпускник минской гимназии Максим Богданович поступил в Гарвард
Twitter замглавы Администрации президента взломали. Фотофакт
Задержан подозреваемый в убийстве девушки под Могилевом – это ее одногруппник
Опрос Нацбанка: белорусы ждут интенсивного роста цен в 2018 году
Бывшему директору «Ивацевичдрев» грозит до 10 лет тюрьмы
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: «Это почти как последний сезон «Игры престолов»
Первый бюджетный автомобиль Geely станет на землю в конце лета
Перепалка экспертов Bellingcat и зампостпреда России при ООН: «Прекратите нас запугивать!»
Заяц — о российской стороне: результаты исследований нашей продукции «может быть, и подтасовываются»
В Грузии из тысяч выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята. Видеофакт
Надаль взял 11-й «Ролан Гаррос». Его грунтовые рекорды – на века
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Александр Григорьевич приехал в Циндао с Николаем Александровичем»
«Старший брат» отощал… и снимает с довольствия
Класковский: «У Кремля нет сильных механизмов, чтобы поставить во главе Беларуси другую фигуру»
Романчук: «Вот несколько бюрократических забав, которыми бомбят уши легковерных белорусов»
Байкеры с георгиевскими лентами прорывались в ресторан в Куропатах

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Да 1986 году на ЧАЭС было 5 аварый, якія ўлады СССР засакрэцілі
Латынина: «Вот как Сталин, который все время сначала боролся, боролся с Гитлером, а потом — раз!»
Кулінковіч: «Даволі дзіўна было рабіць піцейную ўстанову на касьцях»
Романчук: «Вот несколько бюрократических забав, которыми бомбят уши легковерных белорусов»
Карбалевіч: «Ствараецца ўражаньне, што ў высокіх чыноўнікаў сарвала тармазы»
«Самые красивые дороги, по которым я ездил!» Египтянин ехал через Беларусь на ЧМ в Россию на велосипеде
Шендерович: «Какой к дьяволу Грибоедов?»
Орехъ: «Что такое говядина? Дорогие мои, я понимаю, что не у всех есть ум»
Гаспадар скандальнага рэстарана ў Курапатах — 54-гадовы Леанід Зайдэс
Родственники владельцев ресторана в Куропатах могли быть респрессированы
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
Яркий пример того, что нашей страной управляют крутые экономисты
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
К посольству России в Гааге принесли 298 пустых стульев в память жертв рейса MH17
Дачи чиновников и силовиков под Минском: с электричеством, газом, водой
Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
Гусиный променад по-белорусски
Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
11.06.2018
Евгений Федоров
Бывшему директору «Ивацевичдрев» грозит до 10 лет тюрьмы

Громкое дело, о котором упоминал Александр Лукашенко, передали в суд.

Как сообщает прокуратура Брестской области, уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями экс-директором предприятия направлено на судебное рассмотрение. Возможное наказание по данной статье – от 3 до 10 лет тюремного заключения.

В уголовном деле фигурирует бывший генеральный директор ОАО «Ивацевичдрев» Ш., а также его сын – гражданин Н., которые якобы осуществляли закупку веществ для нужд предприятия через фирму-прокладку, а не напрямую у производителя. По версии следствия, своими действиями подозреваемые нанесли ущерб государству на сумму 749 тысяч рублей.

Интересно, что в апреле прошлого года, после того как предполагаемая преступная схема была раскрыта КГБ, дело прокомментировал глава Беларуси.

– Человека один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод: «Иди работай, показывай результат, там посмотрим». А он начал воровством заниматься. Что он, с сыном сидит сейчас? Ну вот, сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет, – сказал тогда Александр Лукашенко.

По версии СМИ, предположительно речь идет о бывшем руководителе концерна «Беллесбумпром» – Владимире Шульге, который возглавил «Ивацевичдрев» в конце 2012 года. Тогда во время резонансного «разноса» на деревообрабатывающем предприятии, глава государства понизил чиновника до уровня директора завода, чтобы тот исправил ситуацию. В 2017 году директор был взят под стражу вместе со своим сыном.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Почему в молочных войнах «нужно брать россиян на измор»
Ганапольский: «В Беларуси понимают, что Лукашенко как Трамп»
Романчук: «Страдает репутация власти. Мол, в Беларуси бизнесмены могут «купить» любые бумажки»
Как дачи во времена СССР ссорили и объединяли белорусов
«Александр Григорьевич приехал в Циндао с Николаем Александровичем»
Выпускник минской гимназии Максим Богданович поступил в Гарвард


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY