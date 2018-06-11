Первый бюджетный автомобиль Geely станет на землю в конце лета

Ни названия модели, ни фотографии автомобиля предприятие пока не опубликовало.

Как отметил в эфире телеканала СТВ и. о. генерального директора «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский, сейчас на предприятии осваивают серийный выпуск недорогого седана, который сойдет с конвейера в августе и будет стоить менее 23 тысяч белорусских рублей (около 11-12 тысяч долларов в эквиваленте).

Белорусские автолюбители неоднозначно встретили новость о бюджетном седане Geely:

«С кредитом 1.9% за ним будут стоять очереди. Это факт», – пишет один из пользователей дискуссионной площадки talks.by.

«За эти деньги я лучше возьму подержанное авто, сроком до 5 лет, но из Европы», – отвечает ему другой комментатор.

Отметим, что к концу 2018 года, согласно утвержденным планам, завод должен выйти на производство двух тысяч автомобилей в месяц. Пока же налажен выпуск около 50 автомобилей в смену.

«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем