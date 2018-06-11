Перепалка экспертов Bellingcat и зампостпреда России при ООН: «Прекратите нас запугивать!»

Они устроили ее в Twitter из-за расследования по MH17.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский накануне обвинил международную экспертно-журналистскую группу Bellingcat в использовании липовых доказательств в расследовании крушения малайзийского Boeing на Украине.

Когда сотрудники Bellingcat попросили дипломата аргументировать свои доводы, тот занял оборонительную позицию, отмечает newsru.com.

Это и дало старт длительной перебранке в Twitter.

Все началось с твита Полянского, опубликованного 9 июня: «MH17 — ужасная трагедия. Никакие слова не смогут утешить тех, кто потерял своих близких. Россия желает, чтобы исполнители этого преступления понесли ответственность, и готова участвовать в установлении правды. Однако обвинения Bellingcat основаны на фэйках».

Bellingcat в ответ потребовала предоставить доказательства того, что их расследование не соответствует фактам. Дипломат расценил это как «кампанию по устрашению», которая доказывает, что он «нанес удар в их слабое место»: «Вот теперь они забеспокоились. И им следует беспокоиться: если Россия будет включена в расследование, а наши доказательства не будут игнорироваться, всем станет очевидно, что «король-то голый».

Россия: «Bellingcat использует фэйки».

Bellingcat: «Можете это доказать?»

Россия: «Прекратите нас запугивать!»

Зампостпреда при ООН на это пообещал, что все «обязательно увидят доказательства России», но это произойдет в рамках всестороннего и независимого расследования с участием РФ».

Bellingcat: «Ваша неспособность предоставить какие-либо доказательства в подтверждение очень серьезных обвинений существенно подрывает доверие к вашим заявлениям».

Почему к выводам Bellingcat властям нужно относиться крайне серьезно