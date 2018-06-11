Почему белорусская медицина напоминает чемодан без ручки

Международные эксперты оценили эффективность работы медучреждений Беларуси.
Бесплатная медицина уже не первое десятилетие числится в коротком списке вещей, которые превращают Беларусь из бедной постсоветской страны в «социальное государство». Во всяком случае, на бумаге – именно этот тезис часто используется государственными идеологами и сторонниками белорусской власти.
И действительно, где еще в Европе, да и вообще в мире, остались государства, в которых можно бесплатно получить медицинскую помощь?
Это правда, таких стран не очень много. В качестве примера можно привести разве что Швецию, которая покрывает около 97% медицинских затрат. Таким образом, среднестатистический швед оплачивает лишь несколько процентов от стоимости своего медицинского обслуживания.
Или же Исландию, в которой медицина на 85% субсидируется из госбюджета, а на 15% спонсируется частными лицами, которые чаще всего являются постоянными пациентами тех или иных клиник.
Еще один лидер в сфере европейского здравоохранения – Норвегия, в которой каждый человек, проживающий на постоянной основе, имеет муниципальную страховку, благодаря которой подавляющая часть медицинских услуг, а именно около 95%, предоставляется ему бесплатно.
Именно эти, а также многие другие европейские страны вошли в рейтинг, составленный авторитетным медицинским журналом Lancet по итогам 2017 года. На первых местах по эффективности работы медицинских учреждений в мире оказались следующие страны:
1. Исландия
2. Норвегия
3. Нидерланды
4. Люксембург
5. Австралия
6. Финляндия
7. Швейцария
8. Швеция
9. Италия
10. Андорра
Для сравнения – Беларусь при этом оказалась лишь на 46 строчке, ниже, чем Литва, Латвия и Польша (то есть, все соседние страны, по счастливой случайности входящие в Евросоюз). Хуже, чем в нашей стране, дела в сфере медицины обстоят разве что в России и Украине – 58 и 59 строчки соответственно.
Учитывая, что на каждого белоруса государство ежегодно выделяет системе здравоохранения не менее 200 долларов бюджетных средств, которые отчисляются в виде налогов из карманов рядовых белорусов и со счетов коммерческих организаций, на данный момент белорусская медицина отчетливо напоминает пресловутый чемодан без ручки.
Который и бросить жалко, и нести тяжело.