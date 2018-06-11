Почему белорусская медицина напоминает чемодан без ручки

Международные эксперты оценили эффективность работы медучреждений Беларуси.

Бесплатная медицина уже не первое десятилетие числится в коротком списке вещей, которые превращают Беларусь из бедной постсоветской страны в «социальное государство». Во всяком случае, на бумаге – именно этот тезис часто используется государственными идеологами и сторонниками белорусской власти.

И действительно, где еще в Европе, да и вообще в мире, остались государства, в которых можно бесплатно получить медицинскую помощь?

Это правда, таких стран не очень много. В качестве примера можно привести разве что Швецию, которая покрывает около 97% медицинских затрат. Таким образом, среднестатистический швед оплачивает лишь несколько процентов от стоимости своего медицинского обслуживания.

Или же Исландию, в которой медицина на 85% субсидируется из госбюджета, а на 15% спонсируется частными лицами, которые чаще всего являются постоянными пациентами тех или иных клиник.

Еще один лидер в сфере европейского здравоохранения – Норвегия, в которой каждый человек, проживающий на постоянной основе, имеет муниципальную страховку, благодаря которой подавляющая часть медицинских услуг, а именно около 95%, предоставляется ему бесплатно.

Именно эти, а также многие другие европейские страны вошли в рейтинг, составленный авторитетным медицинским журналом Lancet по итогам 2017 года. На первых местах по эффективности работы медицинских учреждений в мире оказались следующие страны:

1. Исландия

2. Норвегия

3. Нидерланды

4. Люксембург

5. Австралия

6. Финляндия

7. Швейцария

8. Швеция

9. Италия

10. Андорра

Для сравнения – Беларусь при этом оказалась лишь на 46 строчке, ниже, чем Литва, Латвия и Польша (то есть, все соседние страны, по счастливой случайности входящие в Евросоюз). Хуже, чем в нашей стране, дела в сфере медицины обстоят разве что в России и Украине – 58 и 59 строчки соответственно.

Учитывая, что на каждого белоруса государство ежегодно выделяет системе здравоохранения не менее 200 долларов бюджетных средств, которые отчисляются в виде налогов из карманов рядовых белорусов и со счетов коммерческих организаций, на данный момент белорусская медицина отчетливо напоминает пресловутый чемодан без ручки.

Который и бросить жалко, и нести тяжело.