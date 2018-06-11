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В мире
11.06.2018
Оддрун Мидтбо, ВВС
Почему норвежцам нравится работать бесплатно

Эта традиция настолько глубоко вросла в культуру современной Норвегии, что в 2004-м «дугнад» объявили здесь словом года. Отчего же бесплатный труд на благо общества столь популярен?

...Был канун национального праздника Дня Конституции Норвегии, и люди — по всей стране засучили рукава, чтобы как следует прибраться и потом отпраздновать 17 мая как положено.

На школьном дворе в городке Согндал собрались родители учеников — надо было всё приготовить к завтрашнему дню. Шесть матерей взяли на себя руководство этой важной операцией. Двое отцов, один из которых — беженец из Эритреи, выносили из школьного здания столы и стулья. Группа родителей украшала двор ветками березы и флагами. Другие выносили мусорные корзины.

Несколько родителей интересовались у организаторов завтрашнего праздника, в какие игры надо будет играть с детьми. «Просто постарайтесь, чтобы всем было хорошо», — ответили им.

Перед вами типичный дугнад. Это норвежское слово буквально означает «помощь» или «поддержка».

Обычай совместной работы на благо общества имеет корни в истории Норвегии, но в том или ином виде он когда-то существовал в большинстве аграрных общин по всему миру.

В Норвегии дугнад традиционно использовался для таких серьезных работ, как корчевание пней, заготовка сена и строительство домов — а завершалось всё пиром на всю деревню.

Для нации крестьян и рыбаков дугнад был своего рода общественной программой страхования. Люди бескорыстно помогали друг другу, а в результате все знали — если будет нужно, тебе всегда помогут.

Сегодня дугнад означает неоплачиваемую добровольную работу, выполняемую вместе с группой других волонтеров — и на благо местной общины, и на благо всей страны.

Традиция настолько укоренилась в культуре современной Норвегии, что в 2004-м «дугнад» объявили словом года.

— На прошлой неделе у меня было четыре дугнада — мои дети играют в футбол за четыре разные команды, — рассказала Ханне Хофф, одна из организаторов школьного праздника. — На следующей неделе у меня на работе садовый дугнад.

Она не видит проблемы в том, чтобы потрудиться бесплатно:

— Это сплачивает родителей, и это прекрасное чувство — мы делаем что-то вместе для наших детей.

В городах дугнад — это как правило уборка территории и уход за деревьями в жилищных кооперативах. Дугнады — обычное дело в детских садах и начальных школах, где часто бывает необходим мелкий ремонт. В сельской местности соседи часто помогают друг другу ремонтировать дома или гаражи.

Что касается спортивных мероприятий, то тут уж дело чести каждого родителя поддержать своего ребенка — как собственным появлением, так и конкретным делом.

Спортивные дугнады часто помогают маленьким небогатым командам сэкономить на транспорте, напитках, судьях и медперсонале. Для них это важнейший ресурс, помимо прочего укрепляющий общинный, командный дух.

Но спортивный дугнад может принимать и более внушительные размеры. Да, в Норвегии всего-то около 5,3 млн жителей, но эта нация славится своими спортсменами и мировыми рекордами.

Дух дугнада — это то, что движет норвежцами и во время международного футбольного турнира для детей и молодежи, самого большого в мире, и во время грандиозного благотворительного телемарафона.

На «Кубок Норвегии» приезжают молодежные команды со всего мира. И его участники часто говорят, что совершенно невозможно понять, кем на самом деле работают и из какого слоя общества волонтеры, его обслуживающие.

Водитель автобуса или гендиректор крупной компании — на эту неделю все одеты в единую униформу, таскают сумки команде, к которой прикреплены, развлекают и подбадривают детей и спят на матрасах в школьном спортзале.

Национальный телемарафон, собирающий деньги на благотворительность, также полагается на дух дугнада. Каждый год в одно из воскресений октября 100 тысяч норвежцев стучатся в двери 2,3 млн домов, подставляя корзинки для пожертвований.

В этом году телемарафон будет посвящен помощи одиноким людям из всех слоев общества.

— Дугнад позволяет почувствовать себя хорошим человеком, он делает мир лучше, — говорит руководитель телемарафона Вибеке Остби. — Конечно, количество собранных денег важно, но еще более важно — привлечь норвежцев к работе над делом, которое больше, чем твое эго.

Влиянию дугнада приписывают и то, как выглядит организация рабочей жизни в Норвегии: начальства мало, иерархии почти никакой, общение неформальное.

Иностранцу порой очень трудно понять, кто в норвежской фирме босс, а кто рядовой сотрудник. Опросы показывают, что число волонтеров и количество времени, которые те проводят на общественных работах, в некоторых сферах даже увеличивается.

Например, в 2014 году 61% норвежцев занимались дугнадом по меньшей мере для одной организации (данные Statistics Norway).

Для экономики это тоже очень полезно. В секторе неправительственных организаций страны добровольная помощь приносит около 8,8 млрд долларов — больше, чем работа оплачиваемых сотрудников (6,435 млрд долларов) этого сектора, что в 2014 году составляло около 5% всего ВВП континентальной Норвегии.

Профессор-исследователь Карл Хенрик Сивесинд из Института общественных исследований в Осло почти два десятилетия изучает дугнад. Он отмечает, что те, кто зарабатывает больше и лучше образованны, обычно более охотно принимают участие в оказании добровольной помощи.

— Это парадокс: люди, которые могли бы получить наибольшую пользу от участия в дугнаде, делают это куда реже, — говорит он.

По его словам, дугнад — хорошая возможность завязать новые связи в общине, что необыкновенно важно для беженцев, иммигрантов, для безработных или для тех, кто не обладает нужными контактами в обществе.

Главная причина для участия в дугнаде — вклад в полезное дело, продолжает профессор, но это к тому же повышает самооценку и даже может помочь приобрести новые навыки или полезные связи на рынке труда.

— Помню, когда меня впервые попросили помочь, я не имела представления о том, что такое дугнад, но сразу ответила «да» — я была так рада, что меня попросили! - рассказывает Ивонн Ншимиримана из Бурунди, мать двоих детей, приехавшая 11 лет назад в Норвегию как беженка.

Участие в дунгаде помогло ей найти новых друзей и стать активным членом местной общины. К празднику ей поручили испечь три шоколадных торта — маленькая школа в маленьком городке означает серьезные обязанности для каждого.

Тсегай Алем Джебретсадк из Эритреи говорит, что на новой родине он хочет выполнять все социальные обязательства:

— Конечно, я хочу поддержать своих детей и буду делать все, что от меня ожидается. В Эритрее мы тоже помогаем друг другу, но обычно только внутри семьи или соседям.

Родители рассказали мне, что соцсети значительно облегчают организацию дугнада — никто больше не может сказать, что не знал или что ребенок потерял записку из школы.

Профессор Сиверсинд говорит, что большинство хочет принимать участие, поскольку жизнь тех, кто игнорирует дугнад, становится некомфортной в небольших общинах:

— Если вы не приходите, вы должны понимать, что будете встречать всех этих людей в магазинах, в школе, на работе — повсюду. Вам лучше принимать участие в дугнаде, иначе вы рискуете прослыть лентяем и равнодушным человеком.

...На следующий день был праздник. Когда он закончился, команда волонтеров быстро все убрала со школьного двора. Не осталось никаких следов мусора, все стулья и столы снова занесены в школу.

Родители довольны — все прошло отлично, погода была хорошей, мороженого продали много. Собранные деньги помогут оплатить на следующий год путешествие для детей — все они смогут поехать.

— Пришли все родители, хотя нас просили прислать хотя бы одного, — улыбается одна из матерей. — После дугнада всегда остается очень теплое чувство.

 
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