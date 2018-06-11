Заяц — о российской стороне: результаты исследований нашей продукции «может быть, и подтасовываются»

Глава Минсельхозпрода отметил, что и в целом наблюдается предвзятое отношение специалистов Россельхознадзора к белорусским предприятиям.

— Мы видим, что идет предвзятое отношение со стороны Россельхознадзора к нашим предприятиям. Идет необоснованное обвинение со стороны специалистов Россельхознадзора, это проявляется на примере молочных предприятий, предприятий птицеводства. Я сказал бы даже, что, может быть, и подтасовываются результаты лабораторных исследований, —такую мысль высказал Леонид Заяц в эфире программы «Контуры» на ОНТ, сообщает TUT.BY.

По его мнению, Беларуси «надо целенаправленно, более напористо работать по защите своих интересов».

Член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский, в свою очередь, в интервью порталу сообщил, что для дальнейшего развития интеграции и устранения необоснованных барьеров в торговле необходима передача на наднациональный уровень полномочий по принятию решений о введении запретов и ограничений на взаимные поставки продукции в ЕАЭС.

В субботу Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Соответствующую «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений подписали Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси.

Ранее с 6 июня из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований Россельхознадзор запретил поставки из Беларуси ряда молочных продуктов. Глава Минсельхозпрода Беларуси назвал данное решение «протекционистским шагом» и «выбиванием с рынка» белорусских производителей.