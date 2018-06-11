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Общество
11.06.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Пять причин, чтобы женщины выходили на пенсию наравне с мужчинами

Правительство подумывает о том, чтобы уравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин. Справедливо ли это?

Не исключено, что с 2023 года увеличение пенсионного возраста коснется только женщин. Тогда к 2032 году они будут выходить на пенсию в 63 года, наравне с мужчинами.

Выравнивание пенсионного возраста выгодно экономике и справедливо по отношению к мужчинам. Вот почему.

Дыра в ФСЗН не залатывается

В прошлом году расходы Фонда соцзащиты населения (ФСЗН) равнялись 12,2 миллиарда рублей. 1,2 миллиарда пришлось покрывать из бюджета страны, потому что в самом фонде денег не хватало. Дыра в ФСЗН образуется ежегодно, начиная с 2013 года.

Постепенное повышение пенсионного возраста к 2023 году до 58 лет для женщин и и 63 лет для мужчин отчасти позволяет не увеличивать нехватку средств, которая была бы неизбежной из-за роста количества получателей пенсий. Но эта мера лишь отсрочила обострение вопроса субвенций из бюджета в ФСЗН.

Между тем новый этап увеличения пенсионного возраста позволил бы удержать или уменьшить дефицит ФСЗН, сохранив размер пенсий на уровне хотя бы 40% от средней зарплаты. Так как белорусские мужчины живут на 10 лет меньше женщин, новое повышение пенсионного возраста означало бы, что многие из них рискуют до пенсии даже не дожить.

Вполне обосновано думать о том, что женщины могли бы выходить на пенсию наравне с мужчинами – в 63 года.

Женщины живут дольше мужчин

Во всем мире женщины живут дольше мужчин − примерно на 7-10 лет.

В Беларуси этот разрыв колеблется на отметке 10 лет. В среднем родившиеся в 2015 году девочки проживут на 11,5 лет дольше, чем их ровесники мальчики (78 лет и 66,5 года).

В Беларуси в этом году на заслуженный отдых выйдут мужчины в возрасте 61 года и женщины 56 лет. Это мужчины, родившиеся в 1957 году и женщины, родившиеся в 1962-м. При этом ожидаемая продолжительность жизни 55-летних женщин в 2016 году была 26,4 лет, а 60-летних мужчин − 15,8.

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