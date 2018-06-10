В Грузии из тысяч выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята. Видеофакт

Многие местные жители забрали цыплят домой.

В Марнеули из оставленных на свалке яиц одновременно вылупились тысячи цыплят, рассказал местному изданию «Нетгазети» глава города Темур Абазов.

По словам мэра, администрация местной птицефабрики выбросила куриные яйца, посчитав, что продукция просрочена. Спустя несколько дней из яиц вылупились цыплята, которые буквально заполонили территорию свалки.