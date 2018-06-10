Надаль взял 11-й «Ролан Гаррос». Его грунтовые рекорды – на века

Испанец третьим в истории выиграл больше 100 млн долларов призовых.

Рафаэль Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос»-2018 и заработал 2,2 миллиона евро призовых (примерно 2,6 миллиона долларов). Таким образом его карьерные призовые перевалят за 100 миллионов долларов (до начала турнира было чуть больше 98 миллионов).

В мужском теннисе не было ничего подобного.

У Надаля 11 побед на «Ролан Гаррос». У мужчин, кроме него, никто в истории не выигрывал один «Большой шлем» больше 8 раз (Федерер на «Уимблдоне»). У женщин Маргарет Корт 11 раз брала Australian Open, но семь титулов она выиграла еще до начала Открытой эры, когда на «Шлемах» не выступали профессионалы. Да и Australian Open в те времена собирал в основном австралийских теннисистов.

Надаль выиграл на «Ролан Гаррос» столько же титулов, сколько Бьорн Борг и Род Лэйвер на всех «Шлемах». А вообще в истории мужского тенниса всего четыре человека выиграли больше «Шлемов», чем Надаль только в Париже – Новак Джокович, Рой Эмерсон (по 12), Пит Сампрас (14) и Роджер Федерер (20).

В Париже Надаль выиграл 86 матчей, а проиграл всего 2. Вообще в пятисетовом формате на грунте его баланс составляет 111:2. Из выигранных встреч всего четыре были пятисетовыми (последняя – в 2013 году). Обыграть Рафу смогли только Робин Содерлинг («Ролан Гаррос»-2009) и Новак Джокович («Ролан Гаррос»-2015).

На обычных турнирах АТР тоже никто, кроме Рафы не побеждал 10 раз. Ближе всех к нему Федерер, у которого девять побед в Галле.

А если бы испанец играл только в Монте-Карло, то он делил бы с Питом Сампрасом 11-е место в истории по количеству побед на «Мастерсах». Вообще на грунте он выиграл 25 «Мастерсов», а всего у него 32 титула.

Надаль выиграл 415 матчей на грунте. Он четвертый человек в истории, у которого 400 или более побед на глине. До него это делали Томас Мустер (422), Мануэль Орантес (502) и Гильермо Вилас (659). Правда все они проводили намного больше грунтовых турниров: Мустер в 90-х набирал по 15 за год, а во времена Орантеса и Виласа на этом покрытии вообще проводили примерно половину соревнований. Надаль никогда не играл больше 10 за год.

За всю карьеру у него 94 грунтовых турнира, на которых он выигрывает в среднем по 4,5 матча. Ни у кого в истории мужского тенниса нет такой эффективности. На втором месте идет Бьорн Борг, который на грунте одерживал в среднем 3,56 победы за турнир.

Он 14-й теннисист в истории, выигравший 400 матчей на отдельном покрытии. Лучший по этому показателю Роджер Федерер, у которого 725 побед на харде.

За 45 лет существования АТР только 79 человек выиграли больше 400 матчей на всех покрытиях. У Надаля столько на одном грунте. Еще 425 матчей он выиграл на харде и стал единственным в истории, у кого по 400 побед на двух типах кортов.

На 415 побед у Надаля всего 36 поражений. У Бьорна Борга, ближайшего конкурента испанца, 86 процентов. Если брать все покрытия, то ближе всех к Надалю Федерер на траве – 87 процентов побед.

На грунте у Рафы было 7 серий из 20 и более побед. В 2017-2018 годах он выиграл 21 матч подряд, еще было две 22-матчевых серии (2007-2008 и 2011-2012), 30-матчевая (2013-2014), 33-матчевая (2008-2009), 38-матчевая (2009-2011) и 81-матчевая (2005-2007).

Это рекорд Открытой эры (с 1968 года) для мужского тенниса. Мощнее на грунте была только Крис Эверт, которая в 1973-1979 годах выиграла 125 матчей подряд.

По ходу последней беспроигрышной серии Надаль выиграл 50 сетов подряд и установил рекорд Открытой эры для отдельных покрытий. До него лучшим был Джон Макинрой на ковре – 49 партий. На грунте лучший результат был у Гильермо Кории: 35 партий в 2003-2004 годах. Илие Настасе в 1973-м взял на глине 34 сета подряд, и больше никто в мужском теннисе не мог на грунте добраться до 30. Надаль же делал это пять раз. Но ему все равно далеко до Эверт, которая по ходу своей безумной серии выигрывала 50, 65 и 76 сетов подряд.

В тех 50 сетах Надаль не провел ни одного тай-брейка и только в одной партии проиграл пять геймов. 12 партий Рафа выиграл со счетом 6:1, а еще шесть – со счетом 6:0.

В АТР только три человека выиграли больше трофеев на всех покрытиях: Пит Сампрас (64), Новак Джокович (68) и Роджер Федерер (97). На отдельном покрытии больше побеждал только Федерер на харде – 67 титулов.