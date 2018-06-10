На минчанку, у которой изъяли 76 котов, составлен протокол

Материалы проверки направлены в суд для рассмотрения.

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«В мае во Фрунзенское РУВД города Минска поступило коллективное обращение от жильцов многоэтажки по улице Чайлытко — жители информировали милицию о соседке, которая содержит в своей однокомнатной квартире 76 котов. Участковым инспектором милиции в отношении гражданки был составлен протокол по ст. 15.47 КоАП Беларуси (Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных)», — говорится в сообщении милиции.

Как напоминает TUT.BY, 6 июня служба отлова в Минске вывезла из однокомнатной квартиры на улице Чайлытко 76 котов. Огромное количество животных хозяйка объяснила тем, что у нее «не было денег на стерилизацию».

Жители дома жаловались на стихийное количество животных и антисанитарию еще с 2010 года. Но хозяйка не впускала никого внутрь. Лишь после очередной жалобы к женщине 6 июня пожаловала комиссия из сотрудников администрации, милиции, коммунальных и санитарных служб, РОЧС. И та открыла дверь. Квартира была в ужасном состоянии, на полу был слой фекалий — судя по всему, за животными и не убирали. У проверяющих покраснели глаза, им стало дурно от удушающего запаха аммиака.