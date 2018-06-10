Разговорчики в сети: «Вот куда белорусам можно будет на закупы ездить!»

Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим

Соответствующее соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов уже подписано в Циндао. Документ заключен по итогам переговоров глав Беларуси и КНР, сообщает БЕЛТА.

От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Белорусы с радостью, но не без иронии, восприняли воскресную новость. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Прекрасная новость. Китай — очень интересная страна. И с точки зрения бизнеса, и с туристической. А виза, даже простая и дешевая, это всегда лишние хлопоты».

«С Японией, Южной Кореей и США бы еще!»

«Все на Желтое море! Ура».

«Вот куда теперь можно будет белорусам НА ЗАКУПЫ ездить!»

«Все для китайцев, любой каприз».

«Сердечно ждем полтора миллиарда китайцев в гости!»

Отметим, 9-10 июня Александр Лукашенко участвовал в саммите ШОС в Китае. Во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином он озвучил, что «с сильным Китаем будет сильной и Беларусь».