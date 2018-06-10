Беларусь привлечет льготный кредит Китая

На 2,5 млрд юаней для реализации инвестпроекта в АПК.

Такое решение содержится в постановлении Совета Министров № 440 от 8 июня 2018 года, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, Беларусь в 2019-2024 годах привлечет льготный правительственный кредит КНР сроком на 15 лет для реализации инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016−2032 годы» (второй этап) в сумме 2540 млн китайских юаней (около 400 млн долларов).

Постановлением одобрен также проект соответствующего кредитного соглашения между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая в качестве основы для проведения переговоров. На проведение переговоров по соглашению и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, а также документов, необходимых для реализации документа уполномочен Минфин.

Кроме того, Совет Министров постановлением от 8 июня 2018 года № 439 одобрил рамочное соглашение о предоставлении кредита. На проведение переговоров и подписание уполномочено Министерство экономики.

Отметим, что 9-10 июня Александр Лукашенко участвовал в саммите ШОС в Китае. Во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином он озвучил, что «с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»:

- Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств. Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником.

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