Почему выпускникам зарубежных вузов сложно найти достойную работу на родине?

Как законодательство дискриминирует тех, кто получил образование за рубежом, а общество видит в них дестабилизаторов.

Заявив о готовности интернационализации системы высшего образования, Беларусь не провела никаких подготовительных мероприятий, чтобы дать возвращающимся из-за границы образованным людям возможность работать на родине. Чтобы сделать кадровую политику более актуальной, координатор агентства «Тваё заўтра» Инна Кулей рекомендует воспользоваться опытом постсоветских стран.

− Когда в Грузии в 2004-2008 годах проводились реформы, к работе над ними активно привлекали людей, получивших опыт в зарубежных странах, − привела пример эксперт во время дискуссии «Где Беларусь на карте Болонского процесса?», организованной Минским хабом Global Shapers.

Западные университеты, как правило, сотрудничают с различными корпорациями, общественными организациями, научными центрами. Именно такое сотрудничество наряду с передовыми теоретическими знаниями дает хороший практический опыт, отсутствием которого часто страдают постсоветские высшие учебные заведения, отмечает координатор агентства «Тваё заўтра». Такие молодые люди, к тому же, свободно владеют одним или несколькими иностранными языками, включая профессиональную лексику.

Но белорусы, которые отучились за границей и хотят устроиться на работу в Беларуси, натыкаются на стену непонимания в обществе и бюрократические проволочки.

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