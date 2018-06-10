«Это не наш устав!» Студенты и преподаватели захватывают польские университеты

С 1 октября должен вступить в силу новый устав польских университетов. Документ уменьшает автономию университетов и дает ректорам больше прав.

Во вторник студенты заняли ректорат Варшавского университета. В тот же день прошел протест в университете Белостока, в нем приняли участие более 200 человек, сообщает Wspolczesna.pl.

В среду, начав забастовку, акцию поддержали студенты и преподаватели университета из Лодзи.

В четверг присоединился Жешув. В пятницу прошли митинги в Катовице, студенты Ягелонского университета начали бессрочную забастовку против реформы.

Всего в протестах приняли участие больше тысячи студентов и преподавателей. Забастовки и митинги продолжаются.

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Реформа обязывает университеты создать надзирательные органы, советы университета, состоящие из людей, которые там не работают. Также она усиливает положение ректора (кстати, ректоры всех университетов ее поддержали).

Проект делает т.н. хабилитацию добровольной. Раньше, чтобы стать профессором, нужно было завершить хабилитацию (аналог докторантуры в Беларуси) – это хотят отменить. По новому закону присваивать хабилитацию могут только некоторые университеты, что затрудняет положение мелких учреждений.

Как пишет oko.press, также закон предполагает изменения в финансировании и работе ВУЗов. По мнению протестующих, это ставит под удар мелкие университеты, которым могут сильно обрезать финансирование.

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