Что стоит за этой фотографией на саммите «Большой семерки»?

Автору фотографии удалось в одном снимке передать атмосферу, царившую на саммите в Квебеке.

Фотографию опубликовала на своем официальном сайте в «Инстаграме» сама канцлер Германии Ангела Меркель, подписав, что речь идет о «спонтанной встрече между сессиями на саммите».

Попытки разрешить противоречия между президентом США Дональдом Трампом и шестью странами «Большой семерки» в ходе переговоров на саммите в Квебеке провалились, и эксперты даже заговорили о возможности новой торговой войны.

Главным камнем преткновения стало решение Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали, возмутившее партнеров США.

Какую позицию люди на фотографии занимают в этом конфликте интересов?

1. Дональд Трамп, президент США

Трамп поверг в шок американских союзников, некоторое время назад объявив о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики на 25% и 10% соответственно.

Экспортеры пригрозили ответными мерами, а разлад на саммите в Квебеке достиг таких масштабов, что порой президент США оставался в полном одиночестве.

Дональд Трамп не стал дожидаться завершения саммита и отбыл раньше времени, пожаловавшись напоследок, что Америку превратили в «свинку-копилку, которую грабят все кому не лень».

При этом он назвал саммит успешным и добавил, что оценивает свои отношения с коллегами по «Большой семерке» на «10 баллов из 10».

2. Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности

Болтон всего три месяца занимает эту ответственную должность, но уже успел отличиться: он твердо отстаивает точку зрения своего шефа о том, что пошлины на импорт необходимо было ввести «в интересах национальной безопасности».

3. Этого человека мы не знаем

4. Синдзо Абэ, премьер-министр Японии

Японского лидера пытаются убедить в том, чтобы он присоединился к ответным мерам против высоких американских пошлин.

Это ставит Синдзо Абэ в весьма щекотливое положение: японский премьер сделал ставку на теплые отношения с президентом Трампом, и они уже провели не менее десяти встреч с момента, когда Трамп вступил в должность.

5. Ясутоси Нисимура, заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии

Этот член парламента от правящей партии в свое время трудился в министерстве промышленности и международной торговли. На саммите он сопровождает премьер-министра. Может ли у него быть отличная от Синдзо Абэ точка зрения?

6. Ангела Меркель, канцлер Германии

Как и следовало ожидать, канцлер Германии была на передовой. Фото говорит само за себя. Именно Меркель принадлежала идея создания механизма для разрешения торговых споров между США и их союзниками.

На вопрос о том, как складываются ее отношения с Дональдом Трампом, Меркель ответила, что они не во всем соглашаются, но могут вести диалог.

- Могу заявить, что поддерживаю весьма открытые и прямые отношения с американским президентом, - отметила она.

7. Эммануэль Макрон, президент Франции

Всего за несколько часов до открытия саммита Эммануэль Макрон вступил в «Твиттере» в перепалку с Дональдом Трампом по поводу тарифов, так что комментаторы не преминули задаться вопросом, не означает ли это конец «братско-романтических отношений» между президентами.

Тем не менее, на саммите они вели себя дружелюбно, и советники Макрона отметили, что переговоры с Трампом были «откровенными и деловыми».

8. Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании

В телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе Тереза Мэй посетовала, что находит новые американские пошлины «неоправданными и вызывающими глубокое разочарование». Впрочем, на саммите она сменила тон на более примирительный, призвав коллег не доводить дело до торговой войны.

9. Ларри Кудлоу, главный экономический советник президента США Дональда Трампа

Главный экономический советник Трампа встал на защиту решения об увеличении пошлин, подчеркнув, что на его шефа не стоит возлагать вину за развязывание торгового конфликта с союзниками.

На второй день саммита Кудлоу заявил журналистам, что поддерживает призыв Дональда Трампа об устранении всех пошлин между странами «Большой семерки», подчеркнув, что это «лучший способ поспособствовать экономическому росту».

«Большая восьмерка»: «Александр Григорьевич приехал в Циндао с Николаем Александровичем»