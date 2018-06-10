Президент Беларуси прилетел на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит 9-10 июня в провинция Шаньдун (Восточный Китай), с младшим сыном Колей Лукашенко.

В воскресенье Александр Лукашенко заявил, что «уровень организации и форма нашей сегодняшней работы – это пример для всех международных организаций, как нужно работать, а не ходить по залам, забывая о том, что надо слушать друг друга».

Как сообщает БЕЛТА, он также отметил завершающееся председательство Китая в ШОС. И пожелал в заключение успехов Кыргызстану, который принимает главенство в Шанхайской организации сотрудничества.

Тем временем журналисты, который входят в президентские пулы, обратили внимание на другой факт: в Китай также прилетел Лукашенко-младший. В субботу отец-президент пришел с сыном на открытие саммита, которое отметилось масштабным световым шоу и фейерверками.

«Александр Григорьевич приехал в Циндао с Николаем Александровичем», опубликовал накануне этот фотофакт Telegram-канал «Пул №3».

«Сына Лукашенко посадили в президентский ряд на саммите ШОС в Циндао. Беларусь уверенно движется к монархии», – в свою очередь, отметил политический Telegram-канал «Медиатехнолог».

Напомним, в середине мая Коля Лукашенко сопровождал своего отца во время официального визита президента Беларуси в Таджикистан.

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