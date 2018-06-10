«Александр Григорьевич приехал в Циндао с Николаем Александровичем»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
На минчанку, у которой изъяли 76 котов, составлен протокол
Ким Чен Ын на частном борте прилетел в Сингапур на встречу с Трампом. Фотофакт
Беларусь привлечет льготный кредит Китая
Мнение: «Исключение из «большой восьмерки» освободило Путина от необходимости лицемерить»
Почему выпускникам зарубежных вузов сложно найти достойную работу на родине?
Лукашенко предложил создать «АгроШОС» и «IT-экосистему ШОС»
Як адзін паэт паралізаваў працу Вярхоўнага суда: «Наступае, як каларадскі жук»
«Это не наш устав!» Студенты и преподаватели захватывают польские университеты
«Самые красивые дороги, по которым я ездил!» Египтянин ехал через Беларусь на ЧМ в Россию на велосипеде
Байкеры с георгиевскими лентами прорывались в ресторан в Куропатах
Цифра дня. Цена на абрикосы, которая может удивить
В Светлогорске нашли мёртвую женщину без одежды
К посольству России в Гааге принесли 298 пустых стульев в память жертв рейса MH17. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Романчук: «Вот несколько бюрократических забав, которыми бомбят уши легковерных белорусов»
Телеграмма Гитлеру: что Сталин писал за полтора года до войны
Клубничные «короли» в сезон спят по четыре часа: «Короли во Дворце живут»
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Китайский нож в спину. Си Цзиньпин назвал Путина «самым хорошим другом»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Орехъ: «Что такое говядина? Дорогие мои, я понимаю, что не у всех есть ум»
Гаспадар скандальнага рэстарана ў Курапатах — 54-гадовы Леанід Зайдэс
Родственники владельцев ресторана в Куропатах могли быть респрессированы
Кира Муратова: «Я живая, живая, во мне мало мертвечины»
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
Яркий пример того, что нашей страной управляют крутые экономисты
Каким был преступный мир Минска 100 лет назад
Путин на двух языках просит не перебивать его: «Дайте мне сказать, в конце концов»
Женщину — лучшего механизатора уволили и забрали трактор «от президента»
Кто виноват, что мы не с вами? Письмо европейцам
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Дачи чиновников и силовиков под Минском: с электричеством, газом, водой
Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
Гусиный променад по-белорусски
Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
10.06.2018
Лера Василькова
«Александр Григорьевич приехал в Циндао с Николаем Александровичем»

Президент Беларуси прилетел на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит 9-10 июня в провинция Шаньдун (Восточный Китай), с младшим сыном Колей Лукашенко.

В воскресенье Александр Лукашенко заявил, что «уровень организации и форма нашей сегодняшней работы – это пример для всех международных организаций, как нужно работать, а не ходить по залам, забывая о том, что надо слушать друг друга».

Как сообщает БЕЛТА, он также отметил завершающееся председательство Китая в ШОС. И пожелал в заключение успехов Кыргызстану, который принимает главенство в Шанхайской организации сотрудничества.

Тем временем журналисты, который входят в президентские пулы, обратили внимание на другой факт: в Китай также прилетел Лукашенко-младший. В субботу отец-президент пришел с сыном на открытие саммита, которое отметилось масштабным световым шоу и фейерверками.

«Александр Григорьевич приехал в Циндао с Николаем Александровичем», опубликовал накануне этот фотофакт Telegram-канал «Пул №3».

«Сына Лукашенко посадили в президентский ряд на саммите ШОС в Циндао. Беларусь уверенно движется к монархии», – в свою очередь, отметил политический Telegram-канал «Медиатехнолог».

Напомним, в середине мая Коля Лукашенко сопровождал своего отца во время официального визита президента Беларуси в Таджикистан.

Лукашенко предложил создать «АгроШОС» и «IT-экосистему ШОС»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.1 (оценок:144)
Главное
«Александр Григорьевич приехал в Циндао с Николаем Александровичем»
Кулінковіч: «Даволі дзіўна было рабіць піцейную ўстанову на касьцях»
Класковский: «У Кремля нет сильных механизмов, чтобы поставить во главе Беларуси другую фигуру»
«Старший брат» отощал… и снимает с довольствия
Фото для сравнения. На диваны в VIP-помещение стадиона «Динамо» потратили почти 190 тысяч долларов
Роскошный отель, в котором поживет Ким Чен Ын


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY