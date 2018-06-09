.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Самые красивые дороги, по которым я ездил!» Египтянин ехал через Беларусь на ЧМ в Россию на велосипеде
Байкеры с георгиевскими лентами прорывались в ресторан в Куропатах
Цифра дня. Цена на абрикосы, которая может удивить
В Светлогорске нашли мёртвую женщину без одежды
К посольству России в Гааге принесли 298 пустых стульев в память жертв рейса MH17. Фотофакт
И даже обнялись. Как Лукашенко встречали в Китае. Видеофакт
Родственники владельцев ресторана в Куропатах могли быть респрессированы
Обложка дня: Внешняя политика США
Федынич и Комлик изучили 11 томов своего дела и отказались писать Лукашенко прошение о помиловании
Трамп продлил санкции против Лукашенко и белорусских чиновников
«Взаимопонимание установлено»: РФ и Беларусь договорились совместно навести порядок на рынке молока
Міліцыя затрымала двух актывістаў, што пратэставалі супраць рэстарана каля Курапатаў
В Бресте с крыши многоэтажного дома упала 16-летняя выпускница
«Юнисон» и китайская компания Zotye подписали на выпуск 30 тысяч электромобилей
Погода в выходные: жарко, преимущественно без дождей
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусы – о дорожном сборе: «Впервые за 5 лет пройду техосмотр, если эту чушь отменят»
Клубничные «короли» в сезон спят по четыре часа: «Короли во Дворце живут»
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
«В постели с белорусом»: От «стервозности» лечили эротическим массажем

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
«Если работающий человек покупает хлеб в магазине в кредит, ему нужно задуматься»
Яркий пример того, что нашей страной управляют крутые экономисты
Каким был преступный мир Минска 100 лет назад
«Обострение отношений между Польшей и Россией ничего хорошего Беларуси не сулит»
Путин на двух языках просит не перебивать его: «Дайте мне сказать, в конце концов»
«Каждому чиновнику надо неделю побыть простым работягой»
Женщину — лучшего механизатора уволили и забрали трактор «от президента»
Кто виноват, что мы не с вами? Письмо европейцам
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Раньше колбасы брали палками, сейчас покупают по 200–300 граммов»
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
Почему дача убивает
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Гусиный променад по-белорусски
Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»
Фестиваль национальных культур в одном фото
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
09.06.2018
Байкеры с георгиевскими лентами прорывались в ресторан в Куропатах

Но пришлось уехать обратно. «Вы победили, мы возвращаемся».

9 июня у ресторана «Поедем поедим», который сейчас пикетируют защитники Куропат, произошел инцидент.

Как сообщает Радио Свобода, в 12.30 три байкера в черных шлемах, на дорогих мотоциклах, в том числе BMW, почти не снижая скорости, попытались прорваться через пикет за ворота ресторана.

В ответ на слова пикетчиков, что здесь охранная зона, байкеры только нажимали на газ. Двум удалось проехать через толпу, но третьего пикетчики все же остановили.

Водитель Александр не назвал своей фамилии и сразу вызвал милицию. Пикетчиков он просил не трогать его дорогой мотоцикл, а про себя сказал, что он «не богатый человек, а нормальный». При этом отказался снять шлем.

Дискуссия продолжалась, пока не появился наряд ГАИ, но выяснилось, что протокол милиция должна была бы составлять на байкера, который наехал на ногу пикетчику Алексею Туровичу.

В результате байкеры сказали, что «если уж милиция ничего не может сделать, тогда вы победили, мы возвращаемся».

Вся компания покинула территорию ресторана, а перед тем, как двинуться, Александр перевязал руль мотоцикла георгиевской лентой, которую сняли протестующие.

Пикетирование ресторана, который активисты прозвали «кабаком на костях», ведется с 31 мая. За это время пикетчики не пропустили его на территорию около ста грузовиков с продуктами и автомобилей посетителей, за что уже получили более 20 протоколов о нарушении правил дорожного движения и порядка проведения уличных акций.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:33)
Главное
Телеграмма Гитлеру: что Сталин писал за полтора года до войны
Чем еще известен Борис Сурис, российско-израильский бизнесмен, вложивший средства в ресторан в Куропатах
Эксперт: Одна и та же семья сможет рассчитывать на субсидию и должна будет платить ЖКУ по полной стоимости
Романчук: «Вот несколько бюрократических забав, которыми бомбят уши легковерных белорусов»
Раздвоение родины. Как чемпионат мира заставит русских полюбить Запад
Фото для сравнения. На диваны в VIP-помещение стадиона «Динамо» потратили почти $ 190 тыс.


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY