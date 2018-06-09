Байкеры с георгиевскими лентами прорывались в ресторан в Куропатах

Но пришлось уехать обратно. «Вы победили, мы возвращаемся».

9 июня у ресторана «Поедем поедим», который сейчас пикетируют защитники Куропат, произошел инцидент.

Как сообщает Радио Свобода, в 12.30 три байкера в черных шлемах, на дорогих мотоциклах, в том числе BMW, почти не снижая скорости, попытались прорваться через пикет за ворота ресторана.

В ответ на слова пикетчиков, что здесь охранная зона, байкеры только нажимали на газ. Двум удалось проехать через толпу, но третьего пикетчики все же остановили.

Водитель Александр не назвал своей фамилии и сразу вызвал милицию. Пикетчиков он просил не трогать его дорогой мотоцикл, а про себя сказал, что он «не богатый человек, а нормальный». При этом отказался снять шлем.

Дискуссия продолжалась, пока не появился наряд ГАИ, но выяснилось, что протокол милиция должна была бы составлять на байкера, который наехал на ногу пикетчику Алексею Туровичу.

В результате байкеры сказали, что «если уж милиция ничего не может сделать, тогда вы победили, мы возвращаемся».

Вся компания покинула территорию ресторана, а перед тем, как двинуться, Александр перевязал руль мотоцикла георгиевской лентой, которую сняли протестующие.

Пикетирование ресторана, который активисты прозвали «кабаком на костях», ведется с 31 мая. За это время пикетчики не пропустили его на территорию около ста грузовиков с продуктами и автомобилей посетителей, за что уже получили более 20 протоколов о нарушении правил дорожного движения и порядка проведения уличных акций.