«Старший брат» отощал… и снимает с довольствия

Три трабла «старшего брата»

Россия уже созрела к кардинальному изменению системы взаимоотношений со странами СНГ. Об этом свидетельствует не только обилие публикаций (среди них системностью подхода выделяются статьи Ростислава Ищенко, директора московского Института системного анализа и прогнозирования, на Worldcrisis.ru), но и замечание Владимира Путина на ПЭМФ-2018, что ему не нравится понятие «старшего брата», который должен платить младшим. Как бы они не чудили.

Фото: РИА Новости

Причем изменения коснутся не только политических, но и экономических аспектов системы взаимоотношений внутри СНГ. Времени с распада СССР прошло много, вернуть его невозможно, постсоветские государства стабилизировались, их экономики и политические системы тоже как-то определились, и настала пора привести отношения в соответствие со сложившимися реалиями. Да и история украинского конфликта к этому подталкивает.

«Старший брат» отощал…

Начнем с экономики, которая многое определила и в политической сфере. На первых порах после распада СССР отношения постсоветских стран напоминали отношения супругов после развода, которые вынуждены пока жить в одной квартире: как бы ни был проведен раздел имущества, все равно остаются общие хозяйственные заботы.

Все страны оказались зависимы друг от друга: остаткам советской товаропроводящей сети альтернативы не было, кооперационные связи заменить в одночасье было невозможно, в гуманитарном плане постсоветское пространство было едино.

Основными бонусами, привязывающими постсоветские страны к России, были: льготный доступ их предприятий на российский рынок; возможность обменять российскую выручку на валюту; льготные цены на энергоносители; относительная свобода миграции людей и капиталов; относительно свободный транзит товаров.

Причем только для Украины и Беларуси важное значение имел свободный доступ на российский рынок их промышленной продукции. Для остальных определяющую роль играл экспорт сельхозпродукции и продуктов ее переработки. А в странах Балтии важное значение имел транзитный потенциал портов.

Время шло. Деиндустриализация, в той или иной степени, произошла во всех постсоветских странах. Все страны практически не обновляли основной капитал бывших советских предприятий, который и выработался, и предельно устарел. На приток природной ренты постсоветское пространство ответило массированным импортом за ее счет. И этот импорт успешно добивает остатки советских предприятий.

Россия, Азербайджан и страны Средней Азии, сделав ставку на добычу, переработку и экспорт полезных ископаемых, получили значительный приток природной ренты и потратили его на поддержку остатков социальной сферы, разного рода украшательства и выплаты населению, в целом, незаработанной зарплаты. Балтия теряет население и выживает за счет «выравнивающих» грантов ЕС. Украина, похоже, как страна, совершает самоубийство. Беларусь отчаянно лезет в долги, надеясь, вероятно, на помощь марсиан. Поскольку никто другой таких объемов помощи оказать не сможет.

За исключением Беларуси, чья зависимость от России только усиливается, для остальных стимулов к привязке к «большому брату» становится все меньше. И многих предприятий уже нет, и оставшиеся проиграли конкуренцию импорту (прежде всего — китайскому) не только на российском, но и на внутреннем рынках. Экспорт, кроме Беларуси, переориентирован на внешние рынки, откуда поступает необходимая валюта. Импорт сельхозпродукции Россия, активно развивающая собственное производство, не приветствует. Южная экзотика объемов не дает.

Страны-экспортеры в льготах на цены на энергоносители и не нуждаются, а странам Балтии, членам НАТО, их и не предлагают. Привлечение российских инвестиций нигде, кроме Беларуси, не приветствуется. Поскольку они дают стране мало (а технологий и не дают), а вывозят много. С Западом (а теперь — и с Китаем) работать удобнее. Транзит российский — дорогой (привет РЖД!). Транзит через порты Балтии сворачивается. Осталось перемещение людей, но это — пока взаимовыгодно. Да и здесь гастарбайтеры стали потихоньку осваивать Польшу, Чехию, Корею, ОАЭ. Под тесные экономические связи.

…и деградирует

Не лучше обстоят дела и на политическом уровне. Россия объявила постсоветские страны (кроме стран Балтии) зоной своих исключительных интересов. Создано ЕАЭС, на межправительственном уровне Россия регулярно поддерживает другие страны кредитами. Сохраняются общие гуманитарные, медийные пространства. А в чем, собственно, исключительность интересов России на постсоветском пространстве, если экономической базы нет?

Здесь, видимо, главная проблема: экономические интересы России и других стран СНГ расходятся все дальше. Что такое Россия в мировом разделении труда? Газ — нефть. Некоторые металлы. Причем по стали и алюминию в мире — перепроизводство, а российские предприятия хотя и крупные, но далеко не самые современные. С качеством у них проблемы, и конкуренты будут поджимать. Ну, «Росатом», «Роскосмос» и производство вооружений. Но здесь база — еще советские разработки. Пока нормально, но задел тает. Есть и немного достаточно современных небольших производств. Создано производство зерна. А в остальном — царствует импорт.

На таком наборе производств и 40 млн. человек не прокормить. Реиндустриализация для России — проблема из проблем. И деньги есть (природная рента поступает регулярно), но свободных ниш и на внутреннем рынке нет. Инвестировать некуда.

Зато Россия — мировой лидер по доле торговли в ВВП. Торговый капитал — мощнейший, и зарабатывает он больше всего на импорте, ему российские производства не интересны, будут только снижать маржу. Импорт из стран СНГ он контролирует полностью, снимая свою долю за счет производителя.

У большинства стран постсоветского пространства ситуация еще хуже. Доля населения, занятого на экспорте полезных ископаемых и в сельхозпроизводстве, еще ниже, чем в России. Производства умирают, и только в Украине и Беларуси еще частично сохранились квалифицированные кадры, способные работать в современной индустрии. И их растаскивают. И на Запад, и на Восток. Так, корейский «Самсунг» и российская «Система» переманивали разработчиков «Интеграла» чуть не целыми отделами. Много научных организаций работают по китайским заказам, поскольку на постсоветском пространстве научные разработки не востребованы.

В свою очередь, Россия регулярно отправляет на Запад лучшую часть своих инженерных кадров. Тамошний премьер-министр Дмитрий Медведев говорит, что в России — дефицит в 10 млн. квалифицированных специалистов при наличии безработицы в 7-8 млн. человек. И этот дефицит Россия намерена закрывать импортом специалистов. В первую очередь — из стран СНГ. Усугубляя их проблемы.

Естественно, видя невозможность для России помочь в решении проблем «своих» стран, почти все они, в той или иной мере, стали искать помощи в других местах: в Китае, на Западе, в Турции, у арабов. Да у кого угодно, лишь бы получить вожделенные инвестиции и рабочие места.

Добавим, что в странах постсоветского пространства власть узурпировала «элита», сформированная на базе местной бюрократии. За исключением Украины, где власть все делят и поделить не могут олигархические группировки, и Грузии, которая реально была под внешним управлением американцев, а сейчас пока и сама не определилась. Такие «элиты» оказались в состоянии какое-то время поддерживать социально-политическую стабильность в стране, но не в состоянии обеспечить ее развитие: нет ни компетенций, ни инструментов для этого.

Но такие «элиты» оказались неустойчивы, когда к народному возмущению в период ухудшения экономического положения (а такие периоды были, есть и будут) добавляется внешнее воздействие в виде организации «цветного переворота». Но и без массового выступления сменить зажравшуюся и некомпетентную «элиту» почти невозможно. Тем более что и в оппозиции, как правило, идеалисты без опыта и такие же бюрократы, точно так же не способные решить проблемы страны.

…и снимает с довольствия

В том виде, в котором он просуществовал более 25 лет, СНГ уже мертв. Он уже не нужен ни России, ни другим постсоветским странам. Но жить-то как-то надо! И Россия предлагает его трансформацию. В принципе — ничего нового. Все это Россией уже предлагалось, но теперь, похоже, она настаивает. Поскольку, в условиях противостояния с США для нее как никогда остро встал вопрос о спокойствии на ее внешних границах. Россия предлагает «элитам» постсоветских стран защиту от внешней агрессии и «цветных переворотов». Но не бесплатно и не с позиции «старшего брата». «Элитам» предлагается сдать экономики своих стран под контроль Москвы, унифицировав законодательство и хозяйственные практики с российскими, обеспечив свободное движение людей и капиталов.

Практика неоколониализма показала, что в этом случае контроль намного более сильной экономики наступает почти мгновенно. С населением постсоветских стран, со всеми его бедами и проблемами, «элитам» предлагается разбираться самостоятельно. Россия их только защищает, но не берет на себя ответственность за их деятельность. В случае раскола в «элите» «ярлык на княжение» будет выдаваться в Москве.

Вряд ли для нас, в Беларуси, такой сценарий является оптимальным. Думаю, мы способны на большее. Но пока мы связаны «белорусской моделью», пока не провели кардинальную реорганизацию хозяйственного механизма, скоро и российский сценарий нам покажется благодатью.